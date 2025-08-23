Sutra u Šarengradu spektakl sa animatorima

Zabavni park Šarengrad će sutra od 19 časova ugostiti HAOS animatore koji će publici prirediti niz uzbudljivih sadržaja i nesvakidašnjih performansa. Događaj počinje takmičenjem u Bubble footballu, igri koja spaja fudbalsku veštinu i zabavu unutar velikih balona. Ova aktivnost je pogodna kako za iskusne igrače, tako i za one koji prvi put ulaze u „balon“.

Nakon takmičenja, posetioci će moći da uživaju u akrobatskim performansima na svili, dok će najveća ljuljaška u zemlji omogućiti nezaboravne fotografije i dodatnu dozu adrenalina. Program je osmišljen tako da kombinuje zabavu, sport i vizuelnu umetnost, a deca i odrasli mogu aktivno učestvovati i biti deo spektakla.

Kako veče bude odmicalo, zaokret u programu doneće vatrena violin, jedinstveni muzičko – scenski performans, koji će u magičnoj atmosferi zaključiti događaj. Posetioci će imati priliku da prisustvuju kombinaciji muzike, svetlosnih efekata i plesa, što čini ovo veče posebnom atrakcijom za sve generacije.

Organizatori ističu da događaj obećava nezaboravna iskustva, smeh i čaroliju, a ulaz u park biće otvoren tokom celog dana, kako bi posetioci mogli da učestvuju u svim aktivnostima.