Sutra u podne počinje praznična sezona u BIG-u

Postavljeno: 19.12.2025

BIG šoping centar u subotu, 20. decembra, otvara prazničnu sezonu bogatim programom namenjenim svim generacijama

U periodu od 12 do 16 časova, na parkingu tržnog centra, posetioce očekuje prava novogodišnja atmosfera ispunjena kreativnim i zabavnim sadržajima.

Najmlađi će od 12 do 14:30 imati priliku da učestvuju u radionici „Napravi svoj ukras“, dok je od 14 do 15 časova planirano druženje sa omiljenim maskotama.

Praznično raspoloženje dodatno će upotpuniti BIG Dance žurka, koja će trajati od 14:30 do 16 časova.

