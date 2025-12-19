Sutra u podne počinje praznična sezona u BIG-u

BIG šoping centar u subotu, 20. decembra, otvara prazničnu sezonu bogatim programom namenjenim svim generacijama

U periodu od 12 do 16 časova, na parkingu tržnog centra, posetioce očekuje prava novogodišnja atmosfera ispunjena kreativnim i zabavnim sadržajima.

Najmlađi će od 12 do 14:30 imati priliku da učestvuju u radionici „Napravi svoj ukras“, dok je od 14 do 15 časova planirano druženje sa omiljenim maskotama.

Praznično raspoloženje dodatno će upotpuniti BIG Dance žurka, koja će trajati od 14:30 do 16 časova.