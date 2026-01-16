Sutra tradicionalno zborovanje lovca Župe u Aleksandrovcu

Lovno udruženje Župa iz Aleksandrovca organizuje tradicionalnu manifestaciju „Zborovanje lovaca Župe“, koja će se održati u subotu, 17. januara 2026. godine

Okupljanje učesnika planirano je od 6.30 časova kod ploče prodavnice Rakić u Mitrovom Polju (Dom), dok je zvaničan početak programa u 7.00 časova. Kotizacija za učešće iznosi 3.300 dinara.

Zajednički ručak biće organizovan od 14 časova u Restoranu Trifke, gde će se druženje nastaviti u tradicionalnom duhu manifestacije.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane lovce i ljubitelje prirode da uzmu učešće i doprinesu očuvanju običaja i zajedništva koje ova manifestacija neguje dugi niz godina.

Dodatne informacije moguće je dobiti na broj telefona 060 0553 120.

Izvor i foto: Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac