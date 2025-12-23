Sutra svečana akademija povodom Dana Muzičke škole „Stevan Hristić“

Postavljeno: 23.12.2025

Sutra, 24. decembra, u sali Kruševačkog pozorišta od 18 časova održaće se svečana akademija povodom Dana Muzičke škole „Stevan Hristić“

Tom prilikom će učestvovati veliki broj učenika ove škole koji su 6,7, 14. i 15. decembra na 33. republičkom takmičenju iz solfeđa i teoretskih predmeta osvojili preko 40 medalja.

Ovim takmičenjem je započeta takmičarska sezona, te će u drugom polugodištu učenici MŠ „Stevan Hristić“ imati republički festival, republičko takmičenje intrumenata, kao i međunarodno takmičenje iz teoretskih predmeta.
Takođe, u januaru 2026. godine biće održano školsko takmičenje violine za učenike od 1. do 6. razreda.

Pamtenik: Jelena J. Dimitrijević, književnica, svetska putnica, borkinja za prava žena

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
23. decembar 2025., 21:27
 

Prognoza -
3°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 0.2 m/s ESE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top