Sutra svečana akademija povodom Dana Muzičke škole „Stevan Hristić“

Sutra, 24. decembra, u sali Kruševačkog pozorišta od 18 časova održaće se svečana akademija povodom Dana Muzičke škole „Stevan Hristić“

Tom prilikom će učestvovati veliki broj učenika ove škole koji su 6,7, 14. i 15. decembra na 33. republičkom takmičenju iz solfeđa i teoretskih predmeta osvojili preko 40 medalja.

Ovim takmičenjem je započeta takmičarska sezona, te će u drugom polugodištu učenici MŠ „Stevan Hristić“ imati republički festival, republičko takmičenje intrumenata, kao i međunarodno takmičenje iz teoretskih predmeta.

Takođe, u januaru 2026. godine biće održano školsko takmičenje violine za učenike od 1. do 6. razreda.