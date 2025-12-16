Sutra stručna konferencija o prevenciji i očuvanju zdravlja žena

Postavljeno: 16.12.2025

Udruženje Heroine organizuje stručnu konferenciju posvećenu očuvanju zdravlja žena, koja će se održati sutra u 18 časova u hotelu Rubin

Na konferenciji će učestvovati lekari iz oblasti endokrinologije, nutricionizma, psihologije i ginekologije, koji će govoriti o značaju prevencije i ranog otkrivanja najčešćih zdravstvenih problema kod žena, uključujući poremećaje rada štitaste žlezde, insulinsku rezistenciju, menopauzu i inkontinenciju.

Prema dostupnim podacima, poremećaji rada štitaste žlezde i insulinska rezistencija pogađaju veliki deo populacije, a pravovremena edukacija i preventivne mere imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja žena.

Ovom konferencijom Udruženje Heroine ujedno najavljuje i organizaciju screeninga štitaste žlezde, koji je planiran za april mesec naredne godine.

Cilj tribine je podizanje svesti o značaju prevencije, informisanje javnosti i jačanje zajedničke borbe za unapređenje zdravlja žena.

