Sutra stručna konferencija o prevenciji i očuvanju zdravlja žena
Postavljeno: 16.12.2025
Udruženje Heroine organizuje stručnu konferenciju posvećenu očuvanju zdravlja žena, koja će se održati sutra u 18 časova u hotelu Rubin
Na konferenciji će učestvovati lekari iz oblasti endokrinologije, nutricionizma, psihologije i ginekologije, koji će govoriti o značaju prevencije i ranog otkrivanja najčešćih zdravstvenih problema kod žena, uključujući poremećaje rada štitaste žlezde, insulinsku rezistenciju, menopauzu i inkontinenciju.
Prema dostupnim podacima, poremećaji rada štitaste žlezde i insulinska rezistencija pogađaju veliki deo populacije, a pravovremena edukacija i preventivne mere imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja žena.
Ovom konferencijom Udruženje Heroine ujedno najavljuje i organizaciju screeninga štitaste žlezde, koji je planiran za april mesec naredne godine.
Cilj tribine je podizanje svesti o značaju prevencije, informisanje javnosti i jačanje zajedničke borbe za unapređenje zdravlja žena.
Komentari