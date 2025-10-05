U ponedeljak promocija romana Hadži Ivana Milenkovića „Svetlost i senke“

U ponedeljak, 6. oktobra, u 19 sati biće održana promocija knjige Hadži Ivana Milenkovića „Svetlost i senke“

Izdavačka kuća Ljubostinja iz Trstenika predstaviće roman „Svetlost i senke“ autora prote Hadži Ivana Milenkovića.

Hadži Ivan Milanović rođen je 3. juna 1977. godine u Kruševcu. Odrastao je u selu Kukljinu. Posle završenog školovanja 2000. biva rukopoložen u sveštenički čin od strane Episkopa niškog G. G. Irineja. Po blagoslovu nadležnog Episkopa postavljen je za paroha kopašničkog, Opština Leskovac. Parohiju jasičku prima 2011. godine po blagoslovu Episkopa kruševačkog G. G. Davida na kojoj se nalazi i danas. Pored knjige pesama „Isečak večnosti” autor je zbirke s pričama „Odjeci” i “Nedosanjano sutra”. Sa svojom suprugom Slavicom roditelj je Jelene, Jane i Ive.

Osnivač je KK „Bogoljub” u Jasici.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Kulturni centar Kruševac