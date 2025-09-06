Sutra posmatranje pomračenja Meseca

Sutra će ljubitelji astronomije u Srbiji imati priliku da posmatraju potpuno pomračenje Meseca, jedinstvenu pojavu koja se u našoj zemlji može pratiti u celosti. Mesec će se delimično pomračen pojaviti na istoku oko 19 časova, dok će vrhunac, potpuno pomračenje, biti od 19:30 do 20:52 časa. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom očekuje se u 21:56, dok će polusenka ostati vidljiva do 22:56 časova

Astronomsko udruženje „Eureka“ pripremiće posmatračku stanicu kod crkvice na Bagdali, gde će građani moći da prate pomračenje uz stručne komentare. Udruženje će, po mogućstvu, omogućiti i onlajn prenos događaja iz opservatorije „Šarengrad“, kako bi svi zainteresovani mogli da prate ovu neobičnu pojavu.

Pomračenje Meseca može se pratiti i golim okom, ali teleskopi i dalekozori dodatno pojačavaju doživljaj.

Pomračenje Meseca nastaje kada on prolazi kroz Zemljinu senku. Bele sunčeve zrake koje prolaze kroz atmosferu Zemlje prebacuju samo crvenu boju, zbog čega Mesec poprima karakterističnu bakarnocrvenu nijansu. Upravo zbog toga, na Zapadu se ova pojava često naziva „krvavi Mesec“.

Ova pojava biće vidljiva i u delovima Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, dok je stanovnici Severne i Južne Amerike neće moći pratiti. Procene stručnjaka govore da će pomračenje moći da posmatra oko 77% ljudi na Zemlji.

