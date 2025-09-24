Sutra počinje Evropska noć istraživača

Udruženje biologa Kruševca poziva sve ljubitelje nauke da se pridruže 16. Evropskoj noći istraživača koja će biti održana sutra od 17 do 19 časova na platou ispred Kulturnog centra Kruševac

Pod sloganom „U toku sa naukom“, ovogodišnja manifestacija stiže u Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Čačak, Kruševac, Suboticu, Smederevo, Pirot, Leskovac, Ranovac, Zaječar, Svilajnac, Kikindu, Šabac i Inđiju.

Od najmlađih radoznalaca do onih koji žele da probude dete u sebi, svi će biti u prilici da budu „u toku sa naukom” – da razgovaraju sa istraživačima, zavire u njihove laboratorije i sami pokušaju da reše deo naučnih zagonetki.

Na ovogodišnjoj Evropskoj noći istraživača u Kruševcu učestvuju: ŠOSO Veselin Nikolić, OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Velizar Stanković Korčagin“, OŠ „Brana Pavlović“, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Hemijsko – tehnološka škola i Gimnazija Kruševac.

Organizator manifestacije je Udruženje biologa Kruševac „BIOKS“.

Kao i svake godine, programi će biti potpuno besplatni za posetioce.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Kulturni centar Kruševac