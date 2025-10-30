Sutra kruševačka premijera filma „Nebesko predvorje“ Dragoslava Gogića

Nakon premijere dokumentarnog filma o himalajskoj avanturi „Nebesko predvorje“ Kruševljanina Dragoslava Gogića, emitovanog 6. aprila na RTS 1, ovaj film biće prikazan i u Kruševcu. Promocija je zakazana za petak, 31. oktobar, od 20 sati, u Kruševačkom pozorištu

„Nebesko predvorje“ donosi priču o ekspediciji planinara iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Mađarske, koja je krenula na put ka Kalapataru – Crnoj steni, vrhu na nadmorskoj visini od 5.550 metara, udaljenoj svega sedam kilometara od legendarnog Mont Everesta. Ekspediciju je pratio Dragoslav Gogić, novinar RTS-a, ali i sportista i alpinista, koji je kroz objektiv kamere zabeležio jedan od najizazovnijih puteva u svetu planinarstva.

Film prikazuje 128 kilometara dugu rutu kroz ledeni pejzaž Himalaja – od užurbanog Katmandua, čije drevne palate i hramovi blistaju na suncu, pa sve do surovih visina gde se, kako se navodi, i vetar čuje drugačije. Publika će videti budističke svetinje skrivene među planinskim vrhovima, viseće mostove nad stotinama metara dubokih ponora, kao i doline prekrivene cvetovima rododendrona.

Posebno mesto u filmu zauzimaju Šerpasi – čuveni vodiči i čuvari planine, Patan palata sa svojih 55 hramova, ali i susret sa živom boginjom Kumari, devojčicom čiji je život vezan za tradiciju i rituale starovekovnog Nepala.

Kako se navodi u prikazu filma, ovo je priča o mestu koje se smatra poslednjim utočištem na planeti – svetu u kojem čovek ne pokušava da nadvlada prirodu, već da se s njom uskladi. Mestu gde jedan osmeh govori sve jezike, a pozdrav „Namaste“ otvara kapiju Nebeskog predvorja.