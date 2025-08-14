Sutra ističe rok za plaćanje poreza i doprinosa

Postavljeno: 14.08.2025

Sutra ističe rok za plaćanje poreza i doprinosa za prethodni period, a Poreska uprava poziva sve obveznike da svoje obaveze izmire na vreme kako bi izbegli zatezne kamate i druge zakonske posledice

Iako mnogi već koriste elektronske kanale plaćanja, očekuje se veća gužva u filijalama Poreske uprave i poštama, jer mnogi čekaju poslednji trenutak. Stručnjaci podsećaju da pravovremeno izmirivanje poreskih obaveza ne samo da štedi dodatne troškove, već direktno doprinosi nesmetanom funkcionisanju javnih servisa i lokalne zajednice.

Poreska uprava apeluje da se uplata izvrši putem elektronskog bankarstva, pošte ili direktno u filijalama, kao i da se, u slučaju nedoumica oko iznosa ili procedure, obrate zvaničnim kanalima podrške.

Dve decenije humanosti: Zaposleni u VP domu ponovo darivali krv

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
14. avgust 2025., 16:03
 

Uglavnom vedro
34°C
Apparent: 30°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 11%
Vetar: 5.5 m/s ENE
UV-Index: 4.75
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top