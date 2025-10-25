Sutra Centralna smotra takmičenja sela opštine Varvarin

U organizaciji Opštinske biblioteke Varvarin, u nedelju, 26. oktobra, sa početkom u 19 časova, biće održana Centralna smotra takmičenja sela opštine Varvarin, manifestacija koja promoviše kulturu, tradiciju i bogatstvo narodnog stvaralaštva ovog kraja

Na smotri će nastupiti kulturno-umetnička društva koja svojim radom neguju narodnu pesmu, igru i običaje: KUD „Jovan Kursula” iz Sela Varvarin, KUD „Kolo” iz Obreža, KUD „Vuk Karadžić” iz Orašja, KUD „Boško Jugović” iz Bošnjana i KUD „Dejan Miletić” iz Bačine.

Svi ljubitelji folklora i narodnog stvaralaštva biće u prilici da uživaju u bogatom programu koji će oživeti duh zavičaja i povezati generacije kroz muziku i igru.

Ovaj događaj predstavlja krunu opštinskog takmičenja sela i priliku da se na jednom mestu prikažu najlepši segmenti narodne umetnosti, igre i pesme, ali i da se podseti na značaj očuvanja kulturne baštine i tradicije varvarinskog kraja.

Pobednik Centralne smotre takmičenja sela opštine Varvarin temnićki kraj će predstavljati na okružnoj smotri takmičenja sela koja će biti održana nedelju dana kasnije u Bačini.

Izvor i foto: Temnić info