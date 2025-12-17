Sutra akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kruševcu

U Crvenom krstu Kruševac sutra će biti organizovana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Građani će moći da daju krv u periodu od 8 do 14 časova, u prostorijama Crvenog krsta u ulici Čolak Antina 36A

Ovo je prilika da se pre najvećih praznika učini humano delo i nekome pokloni najvredniji i potpuno besplatan dar života. Svaka jedinica krvi može značiti novu šansu za lečenje i oporavak, zbog čega organizatori pozivaju sve zdrave i punoletne sugrađane da se odazovu akciji i pokažu solidarnost.