Sutra 13. sednica Skupštine Grada

Postavljeno: 26.08.2025

Dnevni red sutrašnje, 13. redovne sednice Skupštine Kruševca obuhvata 24 tačke koje će biti predmet razmatranja odbornika

Prve dve tačke dnevnog reda odnose se na ostavku odbornika vladajuće partije Aleksandra Petrovića, te potvrdu mandata novog odbornika. Nakon toga biće reči o Izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu Grada Kruševca za period januar – jun 2025. godine, kao i o Predlogu odluke o matičnom području Grada Kruševca.

Očekuje se da odbornici raspravljaju o Dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni centar“, zatim o Predlogu koji podrazumeva uspostavljanje javno-privatnog partnerstva u gradskom i prigradskom saobraćaju, kao i o Predlogu odluke koja podrazumeva prelazak grejanja sa fosilnih goriva na obnovljive izvore.

Odbornici Grada će, između ostalog, imati prilike da diskutuju i o izveštajima i planovima javnih preduzeća, kao i imenovanju direktora i članova školskih odbora.

N. L.

 

