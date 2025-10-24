Susret kruševačkih pčelara u Majdevu

U dvorištu crkve Svete Petke u Majdevu, održan je susret pčelara – Rašini dani u organizaciji Društva pčelara „Dr Bogoljub Konstantinović“ iz Kruševca

Kako su naveli iz ovog društva, u Majdevu, gde imaju svoju pčelarsku podružnicu, od 2000. godine organizuju susrete pčelara svake druge nedelje u oktobru. Tom prilikom je upriličen i kulturno-umetnički program.

Zvaničan naziv su Rašini dani, zato što su nakon prvog susreta na pčelinjaku Ivana Savića u Suvaji, susreti održavani na pčelinjaku čuvenog pčelara Aranđela Radisavljevića Raše, takođe u Suvaji koji više među nama.

Susret pčelara je bila prilika za zaključke o situaciji u pčelarstvu, prinosu meda koji je ove godine iznosio svega od 4 do 6 kilograma po košnici u proseku, pripremi pčelinjih društava za predstojeći zimski period i drugim važnim temama za pčelare iz našeg kraja.