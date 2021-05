Superligaške novosti: VAR tehnologija

Ni ovu sezonu Superlige još nismo ispratili u istoriju, a već se radujemo novoj, za koju se nadamo da će nam doneti nešto novo, makar i minimalni pomak kada je reč o uvođenju reda. Jedno je sigurno, sezona 2021/22. biće istorijska za srpski fudbal jer će se u njoj prvi put koristiti – VAR tehnologija

Ono što mnoge ljubitelje fudbala, pa tako i one u našem gradu s obzirom na to da očekujemo da Napredak sačuva status superligaša zanima, jeste način na koji će se ovaj sistem implementirati u naš fudbal. Znamo i sami da Srbija kaska za svetom, posebno kada je reč o stadionima i infrastrukturi, koji su potrebni da bi VAR zaživeo i uspešno odradio posao.

Konkretni koraci su preduzeti. Nadležni iz Fudbalskog saveza Srbije i Zajednice superligaša ovih dana u saradnji sa izvođačima tehničkih radova vrše obimne pripreme za sledeću sezonu. Edukacija sudija i fudbalera odvija se već neko vreme, a paralelno sa tim radi se i na pripremi infrastrukture za VAR.

U skladu sa odlukom za uvođenje VAR sistema u srpski fudbal, Telekom Srbija je povezao 20 stadiona superligaša optikom sve do Kuće fudbala u Staroj Pazovi. Istovremeno, povezano je i nekoliko stadiona prvoligaša koji su kandidati za ulazak u viši rang, kako bi sve bilo spremno na vreme.

– Sa stadiona signal odmah ide u VAR sobe koje su u Staroj Pazovi. Signal kasni samo delić sekunde zbog optike, ali se ta razlika neće osetiti u realnom vremenu – kažu iz Zajednice superligaša.

Sve kamere koje će snimati utakmice elitnog takmičenja sledeće sezone su u UHD (4K) rezoluciji, a ono što je najzanimljivije je da više neće biti multiprenosa Superlige na koji smo navikli ove sezone. Plan Zajednice, FSS-a i ljudi koji rade na implementaciji VAR tehnologije je da se utakmice Superlige igraju u različitim terminima bez većih preklapanja.

Videćemo na šta će to sve da liči kada krene sledeća sezona, ali se nadamo da će VAR sistem doneti bar malo manje tenzije koja prosto izjeda srpski fudbal već nekoliko sezona. S razlogom, jer su se pojedini mečevi elitnog srpskog takmičenja našli čak i pod lupom UEFA zbog sumnji da nisu regularni, da bi i kladionice u međuvremenu počele da sklanjaju iz ponude utakmice koje su im postale sumnjive.

Svakako da je i epidemija korona virusa uticala na sistem ove specifične sezone i onaj stari sa plej-ofom i plej-autom će se vratiti već od sledećeg leta, ali daleko od toga da je i on pouzdan i kvalitetan – pogotovo što se bodovi više ne dele. Liga u kojoj Zvezda i Partizan vežu toliko uzastopnih pobeda, gde prvopasirana ekipa beži trećeplasiranoj 22 boda, jasno pokazuje svoju slabost zbog razvodnjenog sistema takmičenja.

Iz Zajednice Superlige su nedavno potvrdili da će liga imati 16 klubova i da od daljeg smanjenja (pominje se optimalna brojka od 12 ekipa) barem ovog leta nema ništa, ali čelni ljudi FSS – barem oni budući – bi trebalo da razmišljaju o tome da što pre skrate ligu ukoliko im je stalo do kvaliteta srpskog fudbala. Za klubove koji budu igrali u Supeligi, a očekujemo da među njima bude i Napredak, to će biti obaveza više da igraju maksimalno dobro, ali to svakako i jeste onaj bitni korak da joj se vrati potreban kvalitet.

