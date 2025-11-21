Sumnjiva firma iz Novog Sada i gradski većnik Kruševca

Utrkuju se ko ima više miliona evra

Dragan Anđelković, gradski većnik Grada Kruševca, poznatiji kao Dragan Viva, vlasnik lanca maloprodajnih objekata Viva 92, koji su se kako saznajemo „ispod radara“ provukli u nedavnoj akciji za snižavanje trgovinskih marži i neopravdano bogaćenje, izgleda da je odlučio da se prebaci na drugi vid poslovanja

Naime, na nedavno objavljeni oglas NLB Komercijalne banke da prodaje imovinu u centru Kruševca, kako nezvanično saznajemo, dao je višemilionsku ponudu u evrima.

U isto vreme, uz njega ili sa njime, je slično postupila i građevinska firma iz Novog Sada Tronteks, čiji je predhodni vlasnik krivično odgovarao zbog utaje poreza.

Inače, ova građevina je jedan od poslovnih simbola Kruševca, u toj zgradi je nekada poslovala Jugobanka Kruševac, koja je svojevremeno pomogla mnogim firmama i iznedrila mnoge kvalitetne kadrove za Region i celu Srbiju, ali je posle burnih devedesetih potpala pod vlasnički odnos prvo Komercijalne banke, a zatim NLB Nove Ljubljanske banke iz Slovenije.

Kako saznajemo iz više različitih izvora, NLB Komercijalna banka se nedavno odlučila na prodaju ove imovine kako bi se rešila nepotrebnog opterećivanja bilansa, što i ostale banke rade, ali je proceduru poverila Miloradu Kvrgiću, čoveku koji je u NLB Komercijalnu banku doveden sa širokim ovlašćenjima iak, kako kažu izvori iz bankarstva, ima zabranu Narodne banke Srbije da radi u finansijskim institucijama?!?

Ovaj „stručnjak“ je taj „status“ zaslužio kao visoki rukovodilac, verovali ili ne, u Novosadskoj banci koja je propala. Koincidencija ili ne, ali se postavlja pitanje šta je interes novosadske građevinske firme da kupi nekretninu u Kruševcu?

Na objavljeni oglas su se javile tri firme, ali je prva odustala posle drugog kruga ponuda, jer su pomenute dve počele da se razbacuju milionima evra, pa racionalne ekonomske računice nije bilo.

Kako će se ova prodaja završiti, ko će biti vlasnik ovih prostorija na prestižnoj lokaciji, a koje obuhvataju par hiljada kvadrata i koje dvojka potencijalnih kupaca verovatno namerava, u delu koji nije interesantan banci, da pretvara u stambeni prostor, videćemo uskoro.

Nadamo se da ćemo saznati i odakle ovim firmama toliki milioni evra, kako su ih stekli i šta u stvari ove firme rade?

Inače, ni novosadski Tronteks ni kruševačka Viva 92 nisu registrovane kao firme čija je pretežna delatnost kupovina i prodaja nekretnina.

Na žalost, da li su ove dve firme učestvovale i do sada u spornim građevinskim radovima, posebno u Novom Sadu i da li možda nameravaju da uticajem člana Gradskog veća Kruševca menjaju građevinske planove, zidaju višespratnice na mestu gde je do sada bila banka, verovatno su pitanja na koja nećemo dobiti odgovore u skorije vreme.

RG