Šumatovačka, Čupićeva i deo Bosanske bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti delovi Kruševca – Šumatovačka, Čupićeva, kao i deo Bosanske ulice (od Čupićeve do Dušanove), kao i zaseok Grabak

Takođe, zbog prevezivanja vodovodnog priključka, istog dana u istom terminu bez vode će biti i Dedina, tačnije ulica Rastka Petrovića (od Mihajla Pupina do Svetozara Miletića).

Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštavaju da se proizvodnja i distribucija toplotne energije odvijaju bez ikakvih problema.