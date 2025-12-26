Sufinansiranje mera energetske sanacije: Privremena obustava prijema prijava

„Zbog velikog broja primljenih zahteva građana, a u skladu sa odredbama Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Kruševca za 2025. godinu, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije stambenih objekata donela je Odluku da se zbog utroška sredstava: privremeno obustavi prijem prijava za kategoriju Ostalih građana zaključno sa 26.12.2025.godine.

Prijem prijava za kategoriju Socijalno ranjivih građana nastaviće se u skladu sa odredbama Pravilnika Javnog poziva i trajaće do 29.01.2026.godine.“