Suđenje Milutinu Jeličiću Jutki ponovo odloženo, sledeće 11. marta

Nakon što su pred prethodno ročište, 21. febuara, advokati optuženog Milutina Jeličića Jutke zatražili izuzeće sudije, predsednika Osnovnog i Višeg suda u Kruševcu i Apelacionog suda u Kragujevcu, suđenje ni danas nije nastavljeno, a novo ročište je zakazano za 11. mart. Advokati optužbe i odbrane različito tumače Zakon. Prvi smatraju da nema ni potrebe ni osnova za novim odlaganjem, a drugi tvrde da je bilo kakvo postupanje, pa čak i ovo današnje na kome je doneta odluka o odlaganju, protivzakonito

Bivši predsednik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka optužen je za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje bivše saradnice Marije Lukić, a ovaj predmet se pred kruševačkim Osnovnim sudom nalazi od avgusta prošle godine. Prethodno je vođen pred Osnovnim sudom u Brusu, ali je odlukom Apelacionog suda izmešten.

Postupajući sudija u ovom predmetu Aleksandar Kocić na današnjem ročištu je konstatovao da optuženi Milutin Jeličić nije došao niti je svoj izostanak opravdao. Tri svedokinje optužbe takođe nisu došle kao ni stručni savetnik okrivljenog, koji je na ročištu trebalo da bude zbog svedočenja veštaka. Sudija je nakon toga doneo odluku da se ročište odloži za 11. mart, a istovremeno je dao nalog za prinudno privođenje optuženog Jeličića.

– Došli smo do još jednog odlaganja, ponašanje okrivljenog i njegovog branilačkog tima su bruka i sramota. Ovo su poslednji pokušaji da se nekako odloži osuđujuća presuda koja je potpuno izvesna na osnovu dokaza koji su do sada izvedeni. Branioci namerno plasiraju u javnost pogrešno tumačenje Zakona o krivičnom postupku jer žele da odugovlače postupak. Zakon je jasan, Sud može da odbaci sve njihove zahteve koji vode opstrukciji. Danas smo imali očigledan primer toga jer smo dobili rešenje na osnovu koga je Sud mogao da sudi. Ipak, sudija je, shvativši da nije došao stručni savetnik odbrane, odložio suđenje za pet dana. On se sada ponaša veoma odgovorno u ovoj fazi postupka, sada je naložio i privođenje okrivljenog koji ismejava sud – rekao je novinarima nakon suđenja punomoćnik oštećene, advokat Borivoje Borović.

Takvu tvrdnju obrazložio je činjenicom da je okrivljeni prošli put prisustvovao književnoj večeri, dok se pre podne nije pojavio na suđenju navodeći da je bolestan.

– Danas, takođe, skuplja potpise za kampanju i time daje politički karakter celom postupku – rekao je Borović.

On je kazao i da je optužba odustala od preostalih svedoka. Objasnio je da su tri svedokinje, žene koje su ranije podnosile prijave protiv Jeličića, pod stalnim pritiskom koji je toliko da su se one odselile iz Brusa.

– One su pobegle glavom bez obzira iz Brusa, čak ne smem da kažem ni njihovu adresu da im Jutkini telohranitelji i prijatelji ne bi pretili, kako to već rade – kazao je on dodavši da je optužba odustala od ostalih svedoka jer ima dovoljno dokaza da se donese osuđujuća presuda.

Advokat okrivljenog Irena Đorđević smatra da je sudija danas postupao iako mu to Zakon o krivičnom postupku ne dozvoljava, a takav stav obrazložila je tvrdnjom da o izuzećima može da odlučuje samo predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

– Protivzakonito je odredio privođenje Milutina Jeličića, jer njegovo prisustvo nije obavezno, odredio je novo ročište za 11. mart, što je kraće od 8 dana, ne znam kako misli po Zakonu da pozove druge advokate – navela je ona.

Kao interesantno ona je ocenila to što je optužba odustala od ostalih svedoka, „navodnih žrtava”,

– One treći put ne dolaze, ako su zaista povređene bilo je logično da dođu i to kažu – rekla je Đorđevićka.

Odogovarajući na novinasko pitanje o Jeličićevom izostanku kazala je da on nije došao jer je imao službena zaduženja, „ide kampanja, verovatno ima obaveze”, dok je na pitanje da li odbarana odugovlači postupak rekla da to nije tačno te da odbrana „želi da bude onako kako zahteva Zakon i kako to zahteva krivično pravo, da svaki građanin ima pravo na fer i pravično suđenje”.

Današnjem ročištu nije prisustvovao predsednik Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, koji je na prethodnih nekoliko ročišta dolazio da bi, kako je tada govorio, podržao Jeličića. Pre dve nedelje je obelodanjeno da je Jutka prihvatio poziv za učlanjenje u SRS, te da će se naći na njihovoj listi poslaničkih kandidata.

Pred kruševačkim Osnovnim sudom danas su se okupile predstavnice Mreže Žene protiv nasillja koje na taj način daju podršku Mariji Lukić i ženama sa iskustvom nasilja.

J.B.

