Subvencije za prvu nekretninu i u 2026. godini

U vreme kada je kupovina nekretnine za većinu građana gotovo nedostižan cilj bez dugoročnih kredita, koji se otplaćuju po nekoliko decenija, svaka podrška države ima poseban značaj

Nestabilna globalna situacija, neizvesno tržište rada i rast troškova života dodatno otežavaju donošenje odluke o zaduživanju, naročito u periodu kada porodica dobije prinovu. Upravo zato, nova mera podrške namenjena majkama predstavlja važnu olakšicu u stvaranju sigurnijeg porodičnog okruženja.

Država je u ovoj godini za subvencije majkama za kupovinu prve nekretnine izdvojila ukupno 750 miliona dinara, dok je za 2026. godinu planirano znatno veće izdvajanje od čak 1,1 milijarda dinara. U tom cilju, nadležnom Ministarstvu odobreno je povećanje budžeta za 33,02 odsto, a dodatna sredstva biće usmerena upravo na nastavak i proširenje ove mere podrške.

Subvencija se odnosi na kupovinu prve stambene nekretnine, pri čemu maksimalni iznos državne pomoći može iznositi do 20.000 evra. Pravo na ovu podršku imaju majke koje su nosioci zahteva, pod uslovom da dete u trenutku podnošenja zahteva nije starije od godinu dana, kao i da majka nema nijednu nepokretnost upisanu na svoje ime.

Ova mera ima za cilj da mladim porodicama olakša prvi korak ka rešavanju stambenog pitanja i pruži dodatnu sigurnost.