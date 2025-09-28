Subvencije za krave namenjene uzgoju teladi – javni poziv otvoren do 30. septembra

Postavljeno: 28.09.2025

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za dodelu subvencija za krave namenjene uzgoju teladi. Podsticaj po grlu iznosi 20.000 dinara, a poziv je otvoren do 30. septembra

Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica, preduzetnici, kao i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da ispunjavaju zakonom propisane kriterijume.

Jedan od uslova je da podnosilac prijave prethodno obnovi registraciju u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu. Takođe, krava za koju se traži subvencija mora biti oteljena u periodu od 1. aprila prethodne do 31. marta tekuće godine.

Podsticaj se može ostvariti samo jednom godišnje za isto grlo, a prijave se podnose elektronski, putem portala eAgrar odnosno ePodsticaji.

