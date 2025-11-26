Studenti koji diplomiraju do 30. decembra ne vraćaju kredit

Postavljeno: 26.11.2025

Ministarstvo prosvete saopštilo je da studenti koji diplomiraju najkasnije do 30. decembra ove godine, neće imati obavezu da vraćaju studentski kredit

Odluka je doneta u interesu studenata, imajući u vidu okolnosti u kojima se odvijala nastava tokom prethodne školske godine.

Prema Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, pravo na oslobađanje od vraćanja kredita ostvaruju studenti koji studije završe u roku predviđenom za trajanje nastavnog procesa, odnosno do kraja tekuće školske godine.

Studenti koji ispunjavaju uslove treba da Ministarstvu prosvete dostave zahtev za oslobađanje od vraćanja kredita i overenu kopiju uverenja o diplomiranju, najkasnije 30 dana od datuma diplomiranja.

Dokumenta se šalju na adresu:

Ministarstvo prosvete – Odeljenje za učeničke i studentske kredite i stipendije, Nemanjina 22–26, Beograd.

Foto: Pixabay.com

Reč stručnjaka: Ambalaža za prehrambene proizvode

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
26. novembar 2025., 12:12
 

Prognoza -
11°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1004 mb
Vlažnost: 77%
Vetar: 4.4 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top