Studenti koji diplomiraju do 30. decembra ne vraćaju kredit
Postavljeno: 26.11.2025
Ministarstvo prosvete saopštilo je da studenti koji diplomiraju najkasnije do 30. decembra ove godine, neće imati obavezu da vraćaju studentski kredit
Odluka je doneta u interesu studenata, imajući u vidu okolnosti u kojima se odvijala nastava tokom prethodne školske godine.
Prema Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, pravo na oslobađanje od vraćanja kredita ostvaruju studenti koji studije završe u roku predviđenom za trajanje nastavnog procesa, odnosno do kraja tekuće školske godine.
Studenti koji ispunjavaju uslove treba da Ministarstvu prosvete dostave zahtev za oslobađanje od vraćanja kredita i overenu kopiju uverenja o diplomiranju, najkasnije 30 dana od datuma diplomiranja.
Dokumenta se šalju na adresu:
Ministarstvo prosvete – Odeljenje za učeničke i studentske kredite i stipendije, Nemanjina 22–26, Beograd.
Foto: Pixabay.com
Komentari