Studenti koji diplomiraju do 30. decembra ne vraćaju kredit

Ministarstvo prosvete saopštilo je da studenti koji diplomiraju najkasnije do 30. decembra ove godine, neće imati obavezu da vraćaju studentski kredit

Odluka je doneta u interesu studenata, imajući u vidu okolnosti u kojima se odvijala nastava tokom prethodne školske godine.

Prema Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, pravo na oslobađanje od vraćanja kredita ostvaruju studenti koji studije završe u roku predviđenom za trajanje nastavnog procesa, odnosno do kraja tekuće školske godine.

Studenti koji ispunjavaju uslove treba da Ministarstvu prosvete dostave zahtev za oslobađanje od vraćanja kredita i overenu kopiju uverenja o diplomiranju, najkasnije 30 dana od datuma diplomiranja.

Dokumenta se šalju na adresu:

Ministarstvo prosvete – Odeljenje za učeničke i studentske kredite i stipendije, Nemanjina 22–26, Beograd.

