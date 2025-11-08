Strujnu udar krajem meseca promoviše album u beogradskoj „Amerikani“

Legendarni kruševački rok sastav Strujni udar, čiji su se članovi ponovo okupili posle skoro četiri decenije od osnivanja, upravo su objavili album „Hoću da mi bude lepo“ za najprestižniju srpsku izdavačku etiketu – PGP RTS. Za sve poklonike njihovog žestokog zvuka danas je stigla informacija da će beogradska medijsko-koncertna promocija izdanja biti održana u sredu, 26. novembra u sali „Amerikana“ Doma omladine u Beogradu

Njihov singl „Harizma“, duet urađen sa velikim uzorom Dragijem Jelićem (YU grupa) već nedeljama ne silazi sa prestižne liste singlova Radija 202. Kako je rekao lider benda Đorđe Nejković, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, okupili su se da ostvare dečački san. Nejković kaže da su se prethodnih decenija skupljale emocije, motivi, melodije, tekstovi i onda su odlučili da se okupe i počeli ponovo da sviraju što je na kraju rezultiralo novim albumom.

– Tu su i gosti koji su odlučili da nam pomognu. Dragi Jelić retko kome izlazi u susret da bude gost u nekoj pesmi, ali to je čovek zbog koga i njegove grupe možda rok muzika u Srbiji ne bi ni postojala. Tako da smo zahvalni i Dragiju i celoj toj ekipi od koje smo mnogo šta naučili, napominje Đorđe nabrajajući impozantnu listu imena prijatelja koji su se odazvali pozivu na saradnju: Đule (Van Gogh), Krle (Generacija 5), Tanja Jovićević (Oktobar 1864), Čipi (Osvajači), Aleksa Jelić…

Što se velike koncertne promocije 26. novembra tiče Nejković kaže: – To retko koji bendovi rade, ali mi smo se odlučili za takvu vrstu promocije.

Paralelno sa radom na pripremi promocije grupa intenzivno radi i na snimanju novog video singla za pesmu „Padam“, još jednom duetu – ovog puta sa proslavljenim Zvonimirom Đukićem Đuletom, liderom Van Gogh-a.