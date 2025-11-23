Strujni Udar i Đule predstavljaju „Padam“

Postavljeno: 23.11.2025

Danas se na službenom youtube kanalu PGP RTS-a, uoči promocije albuma „Hoću da mi bude lepo“, pojavio novi video singl kruševačke grupe Strujni Udar „Padam“ – duet sa Zvonkom Đukićem Đuletom (Van Gogh)

Novi spot sniman je početkom novembra u kruševačkoj sali „Dukat“, i delo je autorskog trija – Davor Ristić, Bojan Biočanin i Dandi Nešić, potpomognut majstorom svetla Goranom Rakićem. Uz bend u njemu su se našle i Mia, Elena i Jelena u ulogama muzičarki.

Strujni udar, čiji su se članovi ponovo okupili posle skoro četiri decenije od osnivanja, nedavno su objavili album „Hoću da mi bude lepo“ za najprestižniju srpsku izdavačku etiketu – PGP RTS. Za sve poklonike njihovog žestokog zvuka korisna je informacija da će beogradska medijsko-koncertna promocija izdanja biti održana u sredu, 26. novembra u sali „Amerikana“ Doma omladine u Beogradu.

Strujnu udar krajem meseca promoviše album u beogradskoj „Amerikani“

