Stručnjaci savetuju – pripremite zemljište za setvu i čekajte da se zagreje

Predsetvenu pripremu zemljišta treba obaviti sedam do deset dana pre planirane setve. Optimalan rok za setvu kukruza na našem području je od 10. do 25. aprila, a stručnjaci savetuju i da se sačeka da se zemljište dovoljno zagreje

U Rasinskom okrugu kukuruz bi ove godine trebalo da bude zasejan na 40 hiljada hektara, a poljoprivredni stručnjaci napominju da posebnu pažnju treba posvetiti izboru hibrida.

– Hibridi FAO 400 i 500 grupe zrenja imaju kraću vegetaciju, podnose plodna i manje plodna zemljišta, tolerantni su na nedostatak padavina i visoke temperature, daju sigurnije prinose i ranije se beru. Na najplodnijim zemljištima treba gajiti hibride FAO grupe zrenja 600 i 700. Ovi hibridi su odlični za gajenje za zrno i za silažu. Ukoliko se zakasni sa setvom treba gajiti hibride FAO grupe zrenja 300, to su rani hibridi, tolerantni na sušu, daju sigurne prinose – navodi Radojka Nikolić, savetodavka za ratarstvo u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

Optimalni rok za setvu je od 10. do 25 aprila. S obzirom na to da je zemljište suvo i hladno ne treba žuriti sa setvom već treba sačekati da se ono zagreje na 12 stepeni Celzijusa te da se poveća njegova vlažnost. Preporuka proizvođačima je da seju dva do tri hibrida različite grupe zrenja zbog sigurnijih prinosa i ranije berbe. Nikolićka podseća da kukuruz ne treba gajiti svake godine na istoj parceli te da su najbolji predusevi strna žita i leguminoze.

Savetodavka Snježana Vujinović navodi da treba uraditi kvalitetnu predsetvenu pripremu zemljišta, objašnjavajući da je cilj da se sačuva vlaga u zemljištu, spreči porast korova, poboljša vazdušni režim zemljišta, izmeša površinski sloj radi bržeg zagrevanja zemljišta, poboljša kvalitet setve i omogući brže klijanje semena.

– Kako bi se odredilo optimalno vreme za oranje uzme se malo zemlje u ruku i pokuša da se napravi grudva. Ukoliko se ona ispusti iz ruke sa visine od metra i prilikom udara o tlo raspadne, to je znak da se zemljište nalazi u stanju fizičke zrelosti za obradu – opisuje ona.

Podseća da predsetvenu pripremu treba obaviti sedam do deset dana pre planirane setve kukuruza te da broj prohoda u predsetvenoj pripremi treba da bude što manji, jer se na taj način čuva površinski sloj zemljišta od preteranog sabijanja.

– U zavisnosti od načina i vremena osnovne obrade treba odabrati oruđe za predsetvenu pripremu zemljišta. Posebno treba obratiti pažnju na vreme kada se to radi jer suviše vlažno i neprosušeno zemljište utiče da se radom oruđa kvare fizičke osobine zemljišta – napominje ona.

J.B.

Stručnjaci savetuju – pripremite zemljište za setvu i čekajte da se zagreje

