Stručni skup o prevenciji HPV virusa u Kruševcu

U prostorijama Srpskog lekarskog društva u Kruševcu održan je stručni skup pod nazivom „Rasinski okrug u borbi protiv HPV virusa“. Skup je okupio lekare, medicinske tehničare i patronažne sestre, a organizovali su ga Zavod za javno zdravlje Kruševac i Dom zdravlja Kruševac, sa ciljem da se ukaže na značaj imunizacije protiv HPV virusa i prevenciju bolesti koje on izaziva

Tokom predavanja govorilo se o rasprostranjenosti HPV infekcija i njihovoj povezanosti sa pojavom karcinoma grlića materice i drugih malignih oboljenja. Učesnici su podsetili da je vakcina protiv ovog virusa besplatna za uzrast od 9 do 19 godina i da je dostupna u Srbiji već više od tri godine, kao i da predstavlja najefikasniji način zaštite.

– Na sastanku smo diskutovali o tome šta je do sada urađeno u Rasinskom okrugu, kakav je obuhvat imunizacijom postignut i kako ćemo se dalje boriti za njegovo povećanje. To je, uz skrining grlića materice, jedini način da se spreči i rano dijagnostikuje rak, jer su to jedini načini da eliminišemo karcinom u budućnosti. Ovog virusa ima preko 200 vrsta i 40 genitalnih tipova, a oni izazivaju maligne tumour, osim raka grlića, i kod oba pola u usnoj duplji, ždrelu, završnom delu debelog creva i spoljnim polnim organima. Takođe su odgovorni za nastanak genitalnih bradavica kod oba pola – rekla je dr Mirjana Avramović iz Zavoda za javno zdravlje Kruševac.

Vakcinacija protiv HPV virusa u Kruševcu sprovodi se svakog radnog dana u Dečjem dispanzeru Doma zdravlja, od 7 do 20 sati.

J. S.