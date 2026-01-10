Strahinja Ćosić, učenik OŠ „Dragi Makić” iz Bošnjana – „Takmičar generacije”

Ministarstvo prosvete Republike Srbije organizovalo je svečanu dodelu plaketa i nagrada „Takmičarima generacije” učenicima osnovnih škola koji su ostvarili izuzetne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima

Svečanost je održana u zdanju Narodne skupštine Republike Srbije, u prisustvu predstavnika obrazovnih institucija, nastavnika, roditelja i nagrađenih učenika.

Među najboljima našao se i učenik Osnovne škole „Dragi Makić” iz Bošnjana, Strahinja Ćosić, koji je osvajanjem drugog mesta na republičkom takmičenju iz geografije ispunio sve kriterijume da ponese prestižno zvanje „Takmičara generacije” za 2025. godinu. Tim rezultatom Strahinja je nagrađen i promovisan i na nacionalnoj platformi “Takmičari generacije”.

Povodom ovog velikog uspeha, iz OŠ „Dragi Makić” upućene su iskrene čestitke Strahinji Ćosiću, uz isticanje ponosa zbog postignutih rezultata. Kako navode iz škole, upravo zbog ovakvih učenika, ali i mnogih drugih talentovanih i vrednih đaka, Ministarstvo prosvete je 2023. godine pokrenulo platformu „Takmičari generacije”, koja sistematski beleži uspehe učenika osnovnih škola, omogućava njihovo praćenje, podršku i javnu promociju, kao i afirmaciju samih takmičenja.

Svečana dodela plaketa i nagrada organizovana je za učenike koji su u školskoj 2024/2025. godini pohađali osmi razred osnovne škole i koji su, na osnovu utvrđenih kriterijuma, ostvarili izuzetne rezultate i ušli na listu najboljih – „Takmičara generacije 2025”.

Izvor i foto: Temnić info