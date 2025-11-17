Stoni tenis: STK Ping Pong u borbi za Prvu ligu

U okviru 4. kola Druge lige SSKCR, STK Ping Pong iz Kruševca je slavio protiv Požege sa 4:2 i tako došao do treće uzastopne pobede čime su ostvarili plasman u plej-of i došli u priliku da se bore za plasman u Prvu ligu Srbije

Iako je tek jesenji deo prvenstva, STK Ping Pong je obezbedio opstanak u Drugoj ligi Srbije što im je bio glavni cilj na startu sezone.

Za razliku od ostalih klubova u Drugoj ligi, nisu doveli nijedno međunarodno ili srpsko pojačanje u vidu plaćenog igrača sa strane, već njihov tim čine isključivo kruševački juniori, ističu iz STK Ping Pong.

– Postignuti sportski rezultati STK Ping Pong-a ne bi bili mogući da nije bilo nesebične pomoći Trayal Korporacije. Cilj i čitav koncept Stonoteniskog kluba Ping Pong je da smo fabrika mladih igrača iz Kruševca koji će kroz razvoj od mini kadeta do seniora uz stručan rad steći znanje i iskustvo da sutradan prenesu ovaj sportski zanat na neke mlađe generacije. Dokazano je da je Kruševac rasadnik talenata u stonom tenisu i planiramo da tako i ostane. Neizmerno hvala Trayal Korporaciji i Milošu Neneziću, hvala gradu Kruševcu, hvala Vaspitno-popravnom domu Kruševac. Vi ste veliki deo ovog uspeha našeg kluba – naveo je Vasilije Miletić, predsednik STK Ping Pong.