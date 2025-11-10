Stoni tenis: Ping Pong do druge pobede u nizu
Postavljeno: 10.11.2025
U 3. kolu Druge lige SSKCR, STK Ping Pong Kruševac je ostvario pobedu nad Spin Artom iz Kraljeva rezultatom 4:3
Kruševački stonoteniseri su došli do druge uzastopne pobede u Drugoj ligi, ovoga puta nakon 3 i po sata borbe:
Višnjić Andrej (STK Spin Art) – Vranjanac Nikola (STK Ping Pong) (3:2);
Šibak D. (STK Spin Art) – Miletić Vasilije (STK Ping Pong) (0:3);
Stojanović Borivoje (STK Spin Art) – Branković Uroš (STK Ping Pong) (3:1);
Višnjić Andrej (STK Spin Art) – Miletić Vasilije (STK Ping Pong) (2:3);
Stojanović Borovoje (STK Spin Art) – Vranjanac Nikola (STK Ping Pong) (3:1);
Šibak D. (STK Spin Art) – Branković Uroš (STK Ping Pong) (0:3);
Višnjić/Stojanović (STK Spin Art) – Miletić/Vranjanac (STK Ping Pong) (1:3).
