Stoni tenis: Napad jedini neporažen u Kvalitetnoj ligi

Postavljeno: 29.10.2025

Stonoteniseri kruševačkog Napada su odigrali utakmice 3. i 4. kola Kvalitetne lige u Kragujevcu i dvostrukom pobedom nastavili pobednički niz koji sada iznosi četiri utakmice

Kruševački klub je jedina neporažena ekipa i uz maksimalan mogući broj bodova zauzima prvo mesto na tabeli, dok su igrači Branislav Smiljković i Milan Mirković usamljeni na vrhu tabele igrača uz skor – 8:0.

Napadači su u nedelju prvo sa 4:1 nadigrali ekipu Leposavića u utakmici koja je, uprkos ubedljivom konačnom ishodu, ipak bila neizvesna budući da su dve partije rešene u petom setu. Kasnije su Kruševljani identičnim rezultatom nadigrali Spin iz Neresnice.

Napad – Leposavić 4:1

Branislav Smiljković – Dalibor Magovčević 3:2
Milan Miletić – Vladimir Perović 0:3
Milan Mirković – Stefan Mijailović 3:1
Branislav Smiljković – Vladimir Perović 3:2
Milan Mirković – Dalibor Magovčević 3:1

Spin – Napad 1:4

Darko Milosavljević – Milan Mirković 1:3
Srećko Balanović – Branislav Smiljković 0:3
Miloš Mitić – Boban Petrović 3:0
Darko Milosavljević – Branislav Smiljković 1:3
Miloš Mitić – Milan Mirković 2:3

Naredni ligaški turnir (5. i 6. kolo) biće odigran 9. novembra, takođe u Kragujevcu.

Izvor i foto: STK Napad

