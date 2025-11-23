Stoni tenis: Kruševljani osvojili pet medalja na turniru u Jagodini

Stonoteniseri Ping Ponga ostvarili su odličan rezultat na drugom bodovnom turniru Stonoteniskog saveza klubova Centralnog regiona „Zlatni reket Jagodine 2025“, koji je održan juče u Jagodini. Na turniru je nastupilo 11 igrača kruševačkog kluba, a ukupno su osvojili pet medalja

Najuspešniji je bio Uroš Branković, koji je zauzeo prvo mesto u konkurenciji juniora. Srebro u istoj kategoriji pripalo je Novaku Nikoliću, dok je bronzu osvojio Nikola Vranjanac. Do trećeg mesta stigli su i Relja Vojinović u konkurenciji mlađih kadeta, kao i Kalina Trebješanin među juniorkama.

Od ostalih rezultata Filip Stevanović i Nikola Vranjanac stigli su do četvrtfinala (mlađi kadeti i seniori), dok su Vasilije Miletić, Novak Nikolić i Knežević Knežević takmičenje završili u osmini finala. Vojin Krupniković nastup je okončao u grupnoj fazi.