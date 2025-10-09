Stiže nastavak romana „Tamo gde je ona” Ljiljane Habjanović Đurović

Ljubitelji književnosti uskoro će moći da uživaju u nastavku romana „Tamo gde je ona“ čuvene spisateljice i rođene Kruševljanke Ljiljane Habjanović Đurović, koji će se naći u prodaji sredinom oktobra. Autorka, poznata po izuzetno čitanim delima i bogatoj bibliografiji, najavila je da je na ovom obimnom nastavku radila pune četiri godine

U novom delu čitaoci će ponovo pratiti putovanje čuvene ikone Presvete Bogorodice Filerimose, kroz vekove i različite krajeve sveta, od Rodosa i Malte, preko Petrograda i Beograda, sve do Ostroga i Cetinja. Kao i u prethodnom romanu, Habjanović Đurović kroz istorijsku i duhovnu nit povezuje lične sudbine, veru i večitu borbu čoveka da sačuva ono što je sveto.

Autorka i ovoga puta istražuje granice između umetnosti i duhovnosti, prikazujući likove koji u veri pronalaze snagu za život, iskupljenje i stvaralaštvo. Kroz njihove priče, roman postaje i razmišljanje o trajnim vrednostima koje povezuju prošlost i sadašnjost.

Ove godine navršava se i dve decenije od objavljivanja njenog romana „Svih žalosnih radost“, dela kojim je započela svoje književno putovanje posvećeno Majci Božjoj. Tim povodom objavljeno je posebno izdanje tog romana, kao simbolično podsećanje na početak stvaralačkog puta jedne od najčitanijih srpskih autorki.