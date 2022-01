Stanovnici Mojsinjske ulice – kroz blato i bare do pristojnog puta  

U naselju Malo Golovode, nedaleko od Rasine, stanovnici Mojsinjske ulice koja broji više od dvadeset domaćinstava u kojima stanuje po nekoliko porodica, žive bez asfalta zbog čega se svakodnevno susreću sa poteškoćama. Svoj problem već dugo pokušavaju da reše, čak su i spremni da plate učešće od 30 odsto, a kako kažu, nadležni im ne izlaze u susret. Sa druge strane, iz Mesne zajednice Malo Golovode navode da je ovo tek jedna od pedeset neasfaltiranih ulica u tom naselju, da je broj godišnjih investicija ograničen i da prioritet imaju one ulice koje duže čekaju na asfaltiranje

– Četrdeset godina živim u ovoj ulici i ovako je od prvog dana. Čak i ova glavna ulica što vodi do naše je tek pre dve godine asfaltirana, ovde je situacija gora nego po selima. Evo sad je cela ulica zaleđena, posle kad se otopi će biti poplavljena. Leti je svuda prašina, ne znam koji period godine je gori – kaže Pavle Pavlović, penzioner iz ove ulice.

Tokom kišnih dana i posle snega, na početku Mojsinjske formira se velika bara, a voda sa ulice sliva se u pojedina dvorišta. Sugrađani kažu da je to od preteranog nasipanja.

– Od silnog nasipanja ulica je uzdignuta u odnosu na dvorišta ljudi koji žive na početku ulice i zbog toga njihova dvorišta plave. Mislimo da nasipanje ulice ili njeno “ravnanje” nije rešenje, nama je potreban asfalt. I susedne ulice su neasfaltirane, ali naša je u najgorem stanju, a najveća je i najšira i ima prostora za intervenciju- objašnjava Lidija Pavlović. Dodaje da hodanje ovom ulicom teško pada i deci i starijima, a i prolazak automobilom je otežan.

– U našoj ulici ima puno dece, dvadesetak, imamo i jednu trudnicu, ja takođe imam decu i svaki put kad treba da idemo dalje od dvorišta, moramo da krenemo kolima i da prevezemo dečija kolica, bicikle i ostalo. Moja ćerka ima šest godina i ne sme da vozi biciklu u svojoj ulici jer toliko ima rupa i dete se plaši da ne padne.

Aleksandra Đorđević, dvanestogodišnjakinja, kaže da zbog toga što je njena ulica neasfaltirana stalno mora da ide u školu u čizmama.

– Ovde ima puno bara, blata i vode i svaki put kad idem ja se skroz isprljam i moram da čistim obuću. Zbog toga stalno nosim čizme kad idem u školu, a ne patike – navodi ova devojčica.

Da se plaši da ne padne zbog rupa i bara kaže nam penzionerka Radmila Simić, a da je zatečen stanjem u kojem se ulica nalazi tvrdi Milomir Smiljković koji se pre godinu dana ovde doselio iz Vršca.

– Da sam znao da je ovako, možda se ne bih ni preselio, jer u Vršcu nema nijedne neasfaltirane ulice. Moram da kažem da je lako dizati spomenike i graditi po centru, a pogledajte kako ljudi na periferiji žive. Meni je ovo sve neshvatljivo. Ljudi su toliko očajni da su pristali sami da plate asfaltiranje ulice.

Dok su okupljeni sugrađani Mojsinjske iznosili našoj redakciji probleme sa kojima se svakodnevno susreću zato što nemaju asfalt, pridružio im se i Zoran Mijović iz susedne ulice koja, kako kaže, nije ništa bolja.

Meštani podsećaju da su sami platili uvođenje vode i kanalizacije, te da je red da dobiju asfalt. Kažu i da im se pred svake izbore obećava asfaltiranje ulice, a da im se, kada su se pre tri godine organizovali i skupili glasove kako bi platili učešće od 30 odsto za asfaltiranje, tim povodom nikad niko nije obratio.

– Pre par godina su nam iz Mesne zajednice rekli da ukoliko potpišemo da želimo da platimo učešće od 30 odsto da će nam staviti asfalt. Svako iz ulice je prihvatio učešće i ja sam to lično predala sekretaru Mesne zajednice. Šta se sa tim desilo ne znam, nikad nam se niko nije obratio. Ovde niko ne zalazi, kao da ne postojimo. Pitam se da li su druge asfaltirane ulice davale učešće, smatram da mi imamo pravo na asfalt i bez učešća, jer ako ima mesta za druge, što ne bih imalo i za nas – smatra Lidija Pavović.

Iz Mesne zajednice Malo Golovode kažu da su upoznati sa problemima sugrađana i da je njihova ulica tek jedna od pedeset neasfaltiranih u ovom naselju.

– Mi imamo u evidenciji da je Mojsinjska konkurisala i nadamo se da će da će se naći među prioritetima u 2023. godini. Nije to jedina ulica koja je htela da da učešće, ima i drugih, a prioritet su one koje su među prvima naseljene. Ne možemo sve odjednom, u našem naselju ima pedeset neasfaltiranih ulica. Sve ulice su važne i svuda žive stari i deca, kao i u njihovoj ulici – kaže Milan Vukajlović, sekretar Mesne zajednice Malo Golovode.

Prednost u asfaltiranju imaju one ulice čiji su se stanovnici dogovorili da daju učešće od 30 odsto, ulice koje su “starije” i one koje se nalaze u delovima naselja gde nije bilo investicija, objašnjava on.

– Savet mesne zajednice je za Program razvoja napravio Plan investicija za ovu godinu kojim je predviđena Rasinska ulica sa svojim sokacima, jer to je centralni deo mesne zajednice i jedan od najstarijih delova naselja gde ništa nije rađeno i gde ljudi žive bez asfalta već 50 godina. I stanovnici ovih ulica su učestovali i u samodoprinosima za kolektor fekalne kanalizacije i dovod vode preko aerodoroma. Mojsinjska ulica je mlađa ulica, i dok su se ovamo gradile kuće tamo je bila livada – ističe on.

Prethodne godine asfaltirano je jedanaest ulica, a ostalo je još pedeset među kojima su Branislava L.Lazarevića, Profesora Vujića, Jakova Nenadovića, Blaževačka, Sretenjska, Đuniška ulica i mnoge druge. Izgleda da će Mojsinjska ulica ostati neasfaltirana dok ne dođe njen red, jer kako nadležni kažu, prednost imaju oni koji par decenija duže „žive u blatu“.

– Mi smo kao Mesna zajednica ograničeni kad su u pitanju investicije i moguće je predložiti samo četiri, a ove godine mi smo predložili šest investicija za ulice i jednu za proširenje groblja. Imamo i jednu ulicu, što su nam dostavili sredinom novembra, gde imamo dve osobe sa posebnim potrebama, što smo dali kao dopunu.Ja sam sa stanovnicima Mojsinjske razgovarao, bio sam kod njih u ulici i rekao sam šta je dato i da smo morali da tražimo i za groblje ove godine, jer nismo imali više mesta za sahranjivanje-uverava Vukajlović.

U odgovorima Gradske uprave koji su dostavljeni našoj redakciji stoji da je Mesna zajednica Malo Golovode predložila sledeće investicije za 2022. godinu: rekonstrukciju Rasinske ulice od raskrsnice sa Raškom ulicom do raskrsnice sa ulicom Milunke Savić u dužini od oko 500 m, izgradnju atmosferske kanalizacije i ponovo asfaltiranje kolovoza i trotoara, asfaltiranje ulice Solunskih boraca u dužini od oko 150 m, Golubačke ulice u dužini od oko 120 m, Aberdareve u dužini od oko 100 m, Borske ulice u dužini od oko 120 m, Gočke u dužini od oko 100 m, te asfaltiranje Blaževačke ulice u dužini od oko 450 m.

Iz Gradske uprave kažu da se Program razvoja grada Kruševca pravi na osnovu predloga investicija mesnih zajednica koje zajedno sa meštanima definišu prioritete u svojim mesnim zajednicama. U 2019. godini, navedena ulica nije predložena od strane meštana MZ Malo Golovode kao prioritetna, u 2020. bila je na 16. mestu, dok je 2021. zauzela 9. mesto na listi prioriteta u Programu razvoja grada Kruševca.

Time se našla u drugom delu Programa koji se odnosi na ulaganja iz vanrednih i posebnih dodatnih budžetskih sredstava, kao izgradnja uz učešće građana. Potvrdili su nam da ni ove godine, od strane Mesne zajednice, Mojsinjska nije prepoznata kao prioritetna, te će, po svemu sudeći, njeni meštani na život uz blato, bare i rupe biti osuđeni i u narednom periodu. Da li će se naredna godina, kako se sekretar mesne zajednice nada, naći na ovoj listi ostaje da se vidi. Meštani Mojsinjske su svakako odlučni da se za tu poziciju izbore.

