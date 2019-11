Štab od „Bin komerca“ traži Izveštaj o postrojenju za redukciju neprijatnih mirisa

Gradski Štab za vanredne situacije zatražio je od preduzeća „Bin komerc“, koje posluje u delu nekadašnje HI „Župa“ da do 15. novembra dostavi Izveštaj o završetku postrojenja za redukciju neprijatnih mirisa. To je odlučeno na redovnoj sednici Štaba za vanredne situcije. Iako je na dnevom redu sednice Štaba bilo preduzeće „Bin komerc“, koje je bavi proizvodnjom ksantata i iz koga se, prema ranijim informacijama šire neprijatni mirisi, o tome pred početak sednice niko od nadležnih nije želeo da govori novinarima. Nakon sednice medijima su prosleđeni zaključci u kojima je „Bin komercu“ posvećena jedna, pomenuta rečenica

Naime, tokom proteklih više od mesec dana brojni građani su reagovali zbog neprijatnih mirisa koji se šire iz nekadašnje HI „Župa“, a u tom preduzeću je 21. oktobra, u pogonu za proizvodnju ksantata, usled isticanja ugljendisulfida, došlo do požara.

U Gradskoj upravi je medijima krajem septembra rečeno da su nadležne službe nakon provere gasnih instalacija i kanalizacione mreže utvrdile da se isparenje širi iz kruga „Bin komerca“, a tada je naloženo uklanjanje probnog postrojenja za obradu gasova, koje će se potom montirati po mašinskom projektu.

Inače, na trećoj redovnoj sednica Gradskog štaba za vanredne situacije usvojen je Izveštaj stanja, spremnosti i pripreme nadležnih službi za predstojeći zimski period. Preduzeću Kruševacput je naloženo da do 15. novembra dostavi plan za zimsko održavanje gradskih puteva i ulica. Navedeno je i da sekretari mesnih zajednica uz pomoć Centra za socijalni rad i Doma zdravlja treba da nastave sa ažuriranjem spiskova potencijalnih ugroženih, posebno staračkih samačkih domaćinstva i dostave ih svim nadležnim službama.

Takođe, sve gradske službe iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite se obavezuju da nastave sa ažuririranjm spisakova beskućnika i preduzmu preventivne mere oko njihovog privremenog zbrinjavanja.

Štab je Gradskoj upravi Kruševca naložio da najkasnije do poslednje sednice Skupštine Grada u ovoj godini, pristupi izradi kratkoročnog akcionog plana u slučaju kada postoji opasnost da nivoi zagađujućih materija prekorače graničnu vrednost.

J.B.

Štab od „Bin komerca“ traži Izveštaj o postrojenju za redukciju neprijatnih mirisa

Gradski Štab za vanredne situacije zatražio je od preduzeća „Bin komerc“, koje posluje u delu nekadašnje HI „Župa“ da do 15. novembra dostavi Izveštaj o završetku postrojenja za redukciju neprijatnih mirisa. To je odlučeno na redovnoj sednici Štaba za vanredne situcije. Iako je na dnevom redu sednice Štaba bilo preduzeće „Bin komerc“, koje je bavi proizvodnjom ksantata i iz koga se, prema ranijim informacijama šire neprijatni mirisi, o tome pred početak sednice niko od nadležnih nije želeo da govori novinarima. Nakon sednice medijima su prosleđeni zaključci u kojima je „Bin komercu“ posvećena jedna, pomenuta rečenica Naime, tokom proteklih više od…