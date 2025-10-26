Šta sve čuva Umetnička galerija: Slika Nevenke Rajković Zagrađeno more iz 1984. godine

U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac čuva se slika akademske slikarke Nevenke Rajković (1949- 2005) rađena tehnikom ulje na platnu, dimenzija 85 × 100 cm (inv. Br. 279).

Piše: Ognjen Milićević

Akademska slikarka Nevenka Rajković je umetnica koja je zalažući se za princip istine kao životni stav i vrhunsko stvaralačko načelo neprekidno iskazivala veru u umetnost kao svoju iskonsku religiju. Ne prihvatajući kompromise ni izazove novog vremena, ona je, snagom gotovo zavetne posvećenosti, stvarala delo koje potvrđuje da je smisao umetnosti u rađanju nečeg drugačijeg oduhovljenog lepotom ispunjenog postojanja.

Tokom svog skoro tri decenije dugog aktivnog umetničkog rada, kao jedan od važnih protagonista kruševačke likovne scene poslednje četvrtine 20. veka, brižljivo je ispisivala značajne stranice njene istorije. Nevenka Rajković je prirodom svoje lične i stvaralačke individualnosti trajno obeležila kruševački likovni prostor (Ema Radulović, Retrospektivna izložba Nevenke Rajković, Kruševac 2008.).

Kreativno i poetski nadarena, presudno umetnički obrazovana a pre svega svestrana, Nevenka je svoju likovnost često praćenu i pisanjem pesama začela, razvijala i održavala najvećim delom u vremenskom periodu kada su se dogodile značajne morfološke, semantičke i aksiološlke i druge promene u likovnim umetnostima druge polovini 20. veka, na prostoru Balkana i šire. Radeći dugo i predano, sve do prerane smrti 2005. godine, ona je na svojim slikama i crtežima izgradila i iskazala sopstveni svet nastao na osnovama duboko doživljenog i životno potvrđenog ličnog iskustva a sve u duhu postmodernizma u koji je Nevenka vešto unosila, poznate motive, srpskog fresko živopisa prilagođenog savremenom likovnom jeziku. (mr Lazar Stojnović, Nevenka Rajković: poetika slikarstva prostora, svetlosti i usamljenosti, Kruševac, Skupština opštine, 2006; Radomir Baturan, Slikarka Nevenka Rajković ili susret metafizičara (2008) Ljudi govore, časopis za književnost i kulturu).

Likovno i pesničko stvaralaštvo Nevenke Rajković jednako opseda većinu ljudskih čula, i pruža vizuelno i auditivno zadovoljenje, koje kod poštovalaca njenog dela zahteva oslobađanje impulse nesvesnog i arhetipskog, akciju, emocija i čulnu senzaciju, kako bi se „Nevenkin svet“, nastao na osnovama duboko lično doživljenog i životno potvrđenog iskustva, a prikazan u duhu postmodernizma, sa poznatim motivima, sa srpskih fresko živopisa prilagođenih savremenom likovnom jeziku.

Slika je u Nevenkinom opusu ništa drugo do metafizičko ogledalo suštine i Svet slika satkan od svetlosti, boja i sna koji izvire negde iz mozaičnosvesnog i mozaičnonesvesnog.

Kao „nejasan doživljaj“ (kako to Nevenka kaže) slagan od davno zaboravljenih slika, mirisa i oseta i u, sinestetičkom jedinstvu sa pojavno realnim, stvara neki svoj paralelizam ili „čudesni realizam“. Taj uslovni realizam po figuraciji nalik tek Đorđu de Kiriku a po liričnosti Mileni Pavlović Barili ipak je istinski originalan i samosvojan. Omekšana i oplemenjena boja i do nemogućeg ukroćen tuš, temelj su ovog izraza. (Prof. dr Milentije Đorđević, Odlomak iz teksta sa otvaranja samostalne izložbe Nevenke Rajković, Kruševac, novembar 1988.)

Sačinjeno od ružičaste zore i jednog bestelesnog sutona, individualno slikarstvo Nevene Rajković ljubiteljima slikarstva otkriva metafizička uporišta i staništa, koja se pružaju na samom rubu beskraja na čijim se azurnim horizontima jasno ocrtavaju figura čoveka, njegova uvek ista sudbina i njegova večita zapitanost. (mr Lazar Stojnović, Nevenka Rajković: poetika slikarstva prostora, svetlosti i usamljenosti, Kruševac, Skupština opštine, 2006.)

Biografija umetnika

Nevenka Rajković, devojačko Stelenović rodila se na Novu godinu (1. januara 1949) u Boru, od majke Nade, devojačko Kovačević, službenice, u koji je majčina porodica Kovačević izbegla za vreme Drugog svetskog rata iz Belišća kod Osijeka (u tom periodu pod upravom Nezavisne države Hrvatske), i oca Dragoljuba, radio-mehaničara iz Bora.

Odrastala je u Boru a potom, nakon razvoda roditelja kada je Nevenka imala dve godine, i Belišću, kod majčinih roditelja do svoje pete godine, gde je, kako je sama govorila, provela najlepše dane detinjstva, nikada ne upoznavši oca. Kada se majka preudala Nevenka se vratila u Bor i nastavila život u novoosnovanoj porodici, sa majkom, očuhom Branislavom i sestrom Vesnom Bojković.

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Kruševcu, u koji se 1955. godine, doselila sa roditeljima. Tokom osnovnog školovanja aktivno je učestvovala u literarnoj sekciji i pisala pesme, koje su objavljene u brojnim časopisima za decu i odrasle i zbirci pesama objavljenoj 1963. godine pod nazivom „Mladost“.

Studirala je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu. Prve dve godine završila je u klasi profesora Milice Stevanović, a kada se opredelila za slikarstvo nastavila je saradnju sa profesorom Radenkom Miševićem, u čijoj klasi je i diplomirala 1977. godine, kao student generacije. U znak priznanja dobila je prestižnu nagradu za slikarstvo iz Fonda „Petar Lubarda“.

Poslediplomske studije završila je 1985. godine, takođe u klasi profesora Radenka Miševića, na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Od 1980. živela je u Beogradu, a nakon udaje za kruševačkog slikara Zorana Rajkovića i rođenja sina Matije, preselila se sa porodicom u Kruševac i zaposlila kao profesor na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Kruševcu.

Posle kraće bolesti umrla je 12. juna 2005. u Beogradu. Sahranjena je u porodičnoj grobnici u Kruševcu. Pored supruga Zorana Rajkovića, afirmisanog srpskog slikara, iza sebe je ostavila i sina, akademskog slikara Matiju Rajkovića i veliku kolekciju slika, od koje se nerado odvajala. (mr Lazar Stojnović, Nevenka Rajković: poetika slikarstva prostora, svetlosti i usamljenosti, Kruševac, Skupština opštine, 2006; mr Lazar Stojnović, Predgovor u katalogu samostalne izložbe Zorana Rajkovića u Umetničkoj galeriji u Kruševcu, 1998.).

Samostalne izložbe

1977. Umetnička galerija Kruševac

1985. Magistarska izložba, FLU Beograd

1985. Varaždin (Nevenka i Zoran Rajković)

1988. Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd

1988. Umetnička galerija, Kruševac

1989. Narodni muzej Leskovac

1989. Atrij muzeja, Trogir (Nevenka i Zoran Rajković)

1993. Narodni muzej – Umetnička galerija, Kruševac

1993. Kongresni centar – Hotel Čigota, Zlatibor

1994. Kongresni centar – Hotel Čigota, Zlatibor

1998. Narodni muzej – Umetnička galerija, Kragujevac

1998. Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac

2001. Galerija Ognjište, Pale, Republika Srpska

Retrospektive

2008. Narodni muzej – Umetnička galerija, Kragujevac

2008. Galerija ateljea Basara – Obradović

2008. Narodni muzej – Umetnička galerija, Kruševac

Važnije grupne izložbe

1977. Perspektive VI, Beograd

1977. Oktobarska izložba, Kruševac

1977. Godišnja izložba ULUS-a Zapadnog pomoravlja, Kruševac

1978. Prolećna izložba ULUS-a Beograd – Kragujevac

1978. Beograd inspiracija slikara, Beograd

1978. XIX Oktobarski salon, Beograd

1978. Grafika Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu,

Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić

1979. XX Oktobarski salon, Beograd

1979. Oktobarska izložba, Kruševac

1980. XXI Oktobarski salon, Beograd

1981. Crteži i mala plastika, Beograd

1981. Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

1982. XXIII Oktobarski salon, Beograd

1982. Prolećna izložba ULUS-a, Beograd, – Niš – Kragujevac

1984. Dobitnici nagrade Petar Lubarda, Beograd

1984. Oktobarska izložba, Kruševac

1985. XXVI Oktobarski salon, Beograd

1987. Crteži i mala plastika, Beograd

1989. Boj na Kosovu – šest vekova, Kruševac – Beograd

1990. XXXI Oktobarski salon, Beograd

1991. Crteži i mala plastika, Beograd

1992. XXXII Oktobarski salon, Beograd

1992. 30 godina izlaganja u Umetničkoj galeriji, Kruševac

1996. 9+gradova Srbije, Kragujevac

1997. Prolećna izložba ULUA, Aleksinac – Beograd (Ruski dom)

1996. Malo anale, pejzaž kao povod umetničkom delu (po pozivu), Čačak

1996. Svetsko bijenale minijature, Toronto, Kanada

1997. Prolećna izložba ULUA, Aleksinac – Beograd (Ruski dom)

1998. 24. prolećna izložba žena slikara, članica ULUS-a i ULUPUDS-a, Kragujevac

1998. Svetsko bijenale minijature (po pozivu), Gornji Milanovac

Nagrade

1975 Nagrada najboljem studentu za školsku 1974/75. FLU, Beograd

1977. Nagrada za slikarstvo iz Fonda Petar Lubarda, Beograd

1977. Nagrada na Oktobarskoj izložbi, Kruševac

1979. Otkupna nagrada ’’Jugoeksporta’’ na Oktobarskom salonu, Beograd

1980. Otkupna nagrada ’’Jugoeksporta’’ na Oktobarskom salonu, Beograd

1981. Nagrada na godišnjoj izložbi društva ULUS-a Zapadnog pomoravlja, Kraljevo

1981. Otkupna nagrada na izložbi ’’Crtež i mala plastika’’, Beograd

1988. Otkup SIZ-a kulture na samostalnoj izložbi u galeriji KNU, Beograd

1992. Prva nagrada na Oktobarskoj izložbi, Kruševac

1993. Zlatna značka KPZ Srbije za doprinos u kulturi, Beograd

1998. Nagrada za slikarstvo na prolećnoj izložbi članica ULUS-a i ULUPUDS-a, Kragujevac

Foto: Vikipedija (autor fotografija Matija Rajković)