Šta sve čuva Umetnička galerija: Slika „Stare šupe“ Zorana Rajkovića iz 1974. godine

U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac čuva se slika „Stare šupe“ rađena tehnikom ulje na platnu (dimenzija 80 × 95 cm, inv. br. 171).

Piše: Ognjen Milićević

Zoran Rajković, dete Kruševca i Bagdale, Grštaka i Lazarice i Stare čaršije, Birčaninove, Čolak Antine i Obilićeve beleži svojom kičicom voljeno detinjstvo sa strašću za ljubavlju nadgrađujući svoje slikarstvo i slike. Slikar uspeva da svoja davna i daleka sečanja pretoči u slike i boju, kao u reč i zvuk, na jedan slikarski i zanatski, senzibilan i poetski način. Zoran Rajković je večiti tragalac za malim i toplim krajičcima sveta, a svet je sazdan od malih i dragih stvari, od bosonogog detinjstva, od dedinih šupa i magaza. On svojom paletom osmišljava sve svoje prostore i vidike na jedan poseban i autentičan način, smirujući spektar svoje palete na određenu meru i dimenziju. (Saša Trajković, Slike detinjstva, ljubavi i života, tekst u katalogu Izložba Zoran Rajković – slike, umetnička galerija, Kruševac, oktobar 1984.)

Osećamo na Rajkovićevim uljima toplinu intime, potresnu svakom čoveku i svakom vremenu, bašlarovsko tajanstvo starih stvari i talog stalnog osećanja prolaženja, bez kojeg nema ni našeg trajanja.

Sa Rajkovićevih zidova kreće se ka nama zračno sivilo a sa krova njegovih zgrada i sa njegovih tamnih prozora bije toplina naseljenog prostora. Rajković nas poziva da osetimo i zavolimo poeziju starih zgrada i isplatiniranih zidova. Rajković komponuje sliku na čistim valerskim principima: svetle i tamne površine se prepliću u sugestivnom ritmu. Njegova sivkasto – plavičasta boja je dominantna, njegove su zgrade isplatinirane, njegov prostor je na prvi pogled obezljuđen ali sve to ne govori o tamnoj intonaciji atmosfere. Naprotiv, Rajkovićeva paleta je zračna, a boja misaono i emotivno asocijativna. Opštoj intimističkoj atmosferi doprinose i kompozicioni akcenti: drvo koje raste iz podloge, plava boja vrata i prozora, beličast odblesak zida, stari balkon… Rajkovićeva slika predstavlja ljudski prostor. Presecimo sliku i ona će prokrvariti. (Miloš Petrović, Slikar ponet mudrošću zidova… tekst u katalogu Nevenka i Zoran Rajković, Antrij Muzeja grada Trogira, jul 1989. (preštampano: Mudrost zidova Zorana Rajkovića, „Bagdala“ br. 394, Kruševac, januar – februar 1992.))

Period od 1977. do 1985. godine karakteriše interesovanje za urbane čovekove prostore (prolazi, dvorišta, fasade, vrata). Ove slike odluku se stabilnom kompozicijom, igrom svetlosti i senke, upotrebom suptilnih tonskih vrednosti, čvrstom formom, ublaženom konturom, česticama treperave boje.

Jednom prilikom Zoran Rajković je izjavio: Posle moje prve samostalne izložbe u Umetničkoj galeriji 1984 godine, osećao sam da je jedan period završen i da treba naći nove puteve ka slici.

Biografija umetnika

Zoran Rajković rođen je u Kruševcu 4. decembra 1949. godine. Na likovnu scenu Srbije stupio nakon diplomiranja na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu, 1974. godine. Ima mlađeg brata Zvonka Rajkovića, profesora fizičke kulture i predsednika humanitarnog udruženja „Dobra narav“ iz Kruševca – popularnih „Baksuza, ugursuza i namćora“.

Zoran je osnovno i srednje školovanje pohađao u Kruševcu. Po završetku Gimnazije 1968. godine upisao se prvo na vajarski, da bi nakon dve godine prešao ne slikarski odsek Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu, na kome je diplomirao 1974. godine u klasi profesora Radenka Miševića. Tokom studija nastavu je pohađao i kod naša poznata slikarke, profesorke Cuce Sokić.

Po povratku sa studija u rodni Kruševac, Zoran je radio kao profesor likovne kulture, više od dvadeset godina, u Mašinsko elektrotehničkoj školi u Kruševcu, sve do odlaska u slobodne umetnike 1998. godine.

Kreativno nadaren, Zoran Rajković je svoj slikarski opus, u kome se primarno opredelio za sliku, započeo u vremenskom periodu promena u umetnosti (zadnjih decenija 20. veka), u kome se sve više negiralo štafelajno slikarstvo a isticala nelikovna sredstva (instalacija, koncept, foto, video). Radeći dugo i predano, sa promenljivim interesovanjem, Zoran je kroz višedecenijski period „likovnog sazrevanja“, prvo (od 1977. do 1985), iskazao „sopstveni svet“ urbanog čovekovog prostora (fasade, dvorišta, vrata…), da bi s kraja 20. veka sve više, ali obazrivo i postupno, menjao koncepciju slike a zatim i forme. U tom periodu predmetnost na njegovim slikama poprimila je apstraktni oblik, koji se sve više pomerao kao opservaciji motiva u rešavanju problema slikovne površine. Tako na Zoranovim slikama motiv više nije bio jasno prepoznatljiv.

Zoran Rajković je veći deo života proveo u skladnom braku, sa prerano preminulom, Nevenkom Rajković (1949 – 2005), priznatom srpskom slikarkom, sa kojom je tri decenije stvarao i izlago slike na brojnim grupnim i samostalnim (porodičnim) izložbama. U tom braku dva slikara, rodio se i treći, sin Matija Rajković (1980), koji je sa usađenim umetničkim genima roditelja, postao priznati srpski slikar.

Zoran Rajković je član ULUS-a od 1978. godine, u statusu samostalnog umetnika. Predsesnik je udruženja likovnih umetnika iz Kruševca i jean od njegovih osnivača 2011. godine. Od 1974. godine, učesnik je mnogobrojnih likovnih kolonija i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Samostalno svoje slike izlaže od 1977. godine.

Učesnik je mnogobrojnih likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Radovi mu se nalaze u privatnim kolekcijama, radnim organizacijama i ustanovama kulture u Srbiji i inostranstvu. Rajkovićev izbor iz bibliografije, radio i televizijskih intervjua i emisija sadrži više od 200 jedinica. Dobitnik je više nagrada i priznanja za višedecenijski stvaralački rad.

Svoju novu inspiraciju i nadahnuće pronašao je u supruzi Anđelki Rajković (rođeno Jovanović), zdravstvenom radniku u Bolničkom centru Kruševac, sa kojom živi i stvara u braku od 2016. godine.

Živi i stvara u Kruševcu u statusu slobodni umetnik, gde pored samostalnog izlaganja sve više svoje slike izlaže zajedno sa crtežima, grafikama i slikama sina Matije Rajkovića, takođe akademskog slikara.