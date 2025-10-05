Šta sve čuva Umetnička galerija: Grafika Jugoslava Radojičića Sećanje iz 1972. godine

U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac čuva se grafika kruševačkog slikara Jugoslava Juge Radojičića rađena tehnikom linoreza.

Piše: Ognjen Milićević

Iza Jugoslava Juge Radojičića ostao je, po obimu i vrednosti, veliki opus koji nadživljava svoga tvorca i produžava saznanje o bogatoj kreativnoj misli, mašti i radnoj energiji istinskog umetnika.

Nepoverljiv i skeptičan prema svemu što se olako prihvata, bez želje za brzim prodorima i ličnom afirmacijom po svaku cenu, stvorio je delo u čijem se likovnom tkivu odslikavaju snažna strujanja izuzetnog emotivnog bića. Ispovednim tonom, u neujednačenim vibracijama svoje glasnosti, progovorio je kroz crteže, grafike, kolaže, slike i skulpture o drami čoveka koji dihotomiju života i umetnosti prevazilazi smelom odlukom da život izjednači sa stvaranjem, a stvaraoce sa životom.

Skriven iza svog opusa, osetljiv u pričanju utisaka i škrt u dodirima sa javnošću Jugoslav Radojičić odabrao je univerzalni jezik umetnosti kao najpogodnije sredstvo za komunikaciju sa okruženjem i saopštavanje teških razočarenja čoveka i sanjara ophrvanog tragikom postojanja.

Lični pečat utisnut je u svako delo, jer ono nastaje iz unutrašnjeg nemira i neznanog, ali u svakom umetniku ukorenjenog moranja da otkrije najpreciznije načine iskazivanja svog duhovnog iskustva i trasira najkraće rastojanje između sadržaja koje nosi u sebi i njihovog osvešćenja na belini platna.

Pasivna rezistencija prema društvenoj stvarnosti i melanholična zaljubljenost u svoju usamljenost neizbežne su pratilje svesnog umetnikovog bekstva od hijerarhije ustaljenih vrednosti u neistražene prostore nabreklih ličnih doživljaja.

Opisujući pakao svoje i naše egzistencije Jugoslav budan sanja, beleži linijom i bojom unutarnja razaranja i započinje razgranati dijalog sa samim sobom.

U osami sela Modrice, daleko od pomodnih trendova i ustalasanih gibanja metropole, Jugoslav Radojičić, beskrajno odan „ukletom“ pozivu slikara i zbog toga nemilosrdno sebičan, oblikuje likovnim sredstvima samosvojan svet sumnji.

Svestan svoje izolovanosti, ali i odgovornosti, oslonjen na neizvesnu i krhku profesiju umetnika, pojačava tu svest do samoodricanja, nadvladava neizvesnost postojanja i konačno se potvrđuje u delu kao čovek i stvaralac.

Stvaralaštvo Jugoslava Juge Radojičića

U Juginoj umetnosti se izdvajaju tri zaokružena perioda: beogradski (1957 – 1962), modrički (1962 – 1963) i kruševački (1964 – 1983).

Istrajnost lutanja za lepotom povezuje sve razvojne faze dok se stilsko jedinstvo stvaralačkog postupka ogleda u doslednom preobražavanju likovne sintakse, koja u jednom trenutku preferira upotrebu linije za razlaganje stvari i misli u sastavne delove, u drugom boju kao strukturalno i ekspresivno sredstvo, a u trećem potencira postepenu zamenu pikturalnog elementa plastičnim.

U tom hodu od linije do volumena, Jugoslav Radojičić žudi za inovacijama, ali uvek na temeljima vlastitosti, opredeljuje se za crtež, grafiku, slikarstvo ili vajarstvo i vernom vizuelizacijom dubinskih poriva ostvaruje svoje snove i svoju ljubav.

Povratak u rodno selo Modricu i prelazak u Kruševac nisu prekinuli Juginu grafičku delatnost. Naizmenično radi grafičke listove uravnotežene kompozicije u kojima osnovni motiv (Koreni) dominira središnjim delom kao razuđeni oblik simboličnog značenja ili doživljaj biljnog sveta (Suncokreti) gradi nemirnim ritmom naglih smena debljih i tanjih linija. Zato njegove grafičke predstave izazivaju slike unutrašnjih procesa i u sledu naznačenih ritmova i pokreta naziru se napetost, zamah, osećaj težine i kretanja. Prožimanjem i sažimanjem oblika Jugoslav osvetljava svoju unutrašnjost, dodiruje supstancijalnost grafičkog iskaza. Šetajući u raznim pravcima želi da svoj stvaralački nemir prenese u stilizovane forme istaknute konture (Pogreb) kada u geometrijske odnose većih ili manjih površina, kroz alternacije ili kontrasta, inkorporira biomorfne oblike (Sećanje) i tako pojačava ekspresivnost slikanog sadržaja. Relativno kasno počinje da eksperimentiše, dugo veran crno – belom grafičkom kazivanju bojom da bi različito kolorisanim pozadinama obogatio ideju crno – belog, oživeo površine i postigao toplu atmosferu.

Biografija umetnika

Jugoslav Radojičić rođen je 2. jula 1939. u Modrici kod Kruševca.

Akademiju za likovne umetnosti u Beogradu završio je u klasi Đorđa Andrejevića Kuna, 1962.

Član je ULUS-a od 1963. Umro 10. oktobra 1983. u Beogradu.

Za oko dvadeset pet godina grupnog izlaganja, učestvovao je na značajnijim jugoslovenskim izložbama poput:

– Bijenala mladih u Rijeci 1969. i 1971.;

– Izložbi jugoslovenskog portreta u Tuzli 1965.;

– Na Likovnim susretima u Subotici 1969. I 1971.,

– NOB u likovnim delima umetnika Jugoslavije u Beogradu 1966. I 1971.;

– Mir, humanost in prijateljstvo med narodi u Slovenj Gradecu 1965. i 1967.;

– Na izložbi crteža Svet u kome živimo u Beogradu 1972.;

– Na Oktobarskom salonu u Beogradu 1965.;

– Na izložbama u organizaciji ULUS-a (Prolećna, Jesenja, Crtež i sitna plastika i dr.)

Samostalno izlagao:

1963-Kruševac

1964-Banja Luka

1970-Zrenjanin

1971-Kruševac

1972-Kruševac

1975-Kruševac

1977-Beograd

1978-Beograd

1979-Kruševac

1980-Kruševac

1981-Kruševac

1982-Kruševac

1983-Kruševac

1985-Kruševac, posthumno

Sa Društvom likovnih umetnika Zapadnog Pomoravlja, odnosno Grupom članova ULUS-a iz Kruševca izlaže u preko pedeset gradova ondašnje Jugoslavije i to: Beograd, Zagreb, Čačak, Kraljevo, Kragujevac, Valjevo, Labin, Rovinj, Pula, Rijeka, Titovo Užice, Subotica, Smederevo, Niš, Titograd, Skoplje, Kavadarci, Titov Veles, Novi Pazar, Travnik, Maribor, Kumanovo, Novi Beograd, Žalec, Varaždin, Gornji Milanovac, Guča, Lučani, Ilok, Brus, Aleksandrovac, Bor, Zaječar,…

U Kruševcu redovno izlaže od 1962. do 1983. godine.

Višegodišnji je učesnik likovnih kolonija (Ečka, Šiševac, Prohor Pčinjski, Dvorane – Petinska vodenica, Mataruška Banja…)

Slikao po fabrikama, učesnik mnogih akcija „Selu u pohode“. U inostranstvu Pistoja, Montekatini (Italija) 1966. i 1967. i na Bijenalu mladih u Kairu (Egipat) 1969.

Značajnije nagrade:

– II nagrada na konkursu likovnih umetnika u Kruševcu 1971.;

– II nagrada na godišnjoj izložbi Društva likovnih umetnika zapadnog pomoravlja 1975. i 1976.;

– Godišnja nagrada SIZ-a kulture grada Kruševca 1975.;

– III nagrada na Oktobarskoj izložbi 1980.

Bio je profesor na pedagoškoj akademiji u Kruševcu sve do smrti 1983.

Značajniji stvaralački opus Jugoslava Radojičića nalazi se u vlasništvu Nenada Radojičića iz Kruševca.

Veliki broj njegovih radova čuva se u umetničkim galerijima u Beogradu, Kruševcu i Nišu.

Korišćena literatura: Lazar Stojnović, Na razmeđi osećajnosti i duhovnosti, Memorijalna izložba povodom deset godina od smrti umetnika, Kruševac, Umetnička galerija, maj 1994.