Šta sve čuva Umetnička galerija: Grafika Jugoslava Radojičića Sećanje iz 1972. godine
Postavljeno: 05.10.2025
U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac čuva se grafika kruševačkog slikara Jugoslava Juge Radojičića rađena tehnikom linoreza.
Piše: Ognjen Milićević
Iza Jugoslava Juge Radojičića ostao je, po obimu i vrednosti, veliki opus koji nadživljava svoga tvorca i produžava saznanje o bogatoj kreativnoj misli, mašti i radnoj energiji istinskog umetnika.
Nepoverljiv i skeptičan prema svemu što se olako prihvata, bez želje za brzim prodorima i ličnom afirmacijom po svaku cenu, stvorio je delo u čijem se likovnom tkivu odslikavaju snažna strujanja izuzetnog emotivnog bića. Ispovednim tonom, u neujednačenim vibracijama svoje glasnosti, progovorio je kroz crteže, grafike, kolaže, slike i skulpture o drami čoveka koji dihotomiju života i umetnosti prevazilazi smelom odlukom da život izjednači sa stvaranjem, a stvaraoce sa životom.
Skriven iza svog opusa, osetljiv u pričanju utisaka i škrt u dodirima sa javnošću Jugoslav Radojičić odabrao je univerzalni jezik umetnosti kao najpogodnije sredstvo za komunikaciju sa okruženjem i saopštavanje teških razočarenja čoveka i sanjara ophrvanog tragikom postojanja.
Lični pečat utisnut je u svako delo, jer ono nastaje iz unutrašnjeg nemira i neznanog, ali u svakom umetniku ukorenjenog moranja da otkrije najpreciznije načine iskazivanja svog duhovnog iskustva i trasira najkraće rastojanje između sadržaja koje nosi u sebi i njihovog osvešćenja na belini platna.
Pasivna rezistencija prema društvenoj stvarnosti i melanholična zaljubljenost u svoju usamljenost neizbežne su pratilje svesnog umetnikovog bekstva od hijerarhije ustaljenih vrednosti u neistražene prostore nabreklih ličnih doživljaja.
Opisujući pakao svoje i naše egzistencije Jugoslav budan sanja, beleži linijom i bojom unutarnja razaranja i započinje razgranati dijalog sa samim sobom.
U osami sela Modrice, daleko od pomodnih trendova i ustalasanih gibanja metropole, Jugoslav Radojičić, beskrajno odan „ukletom“ pozivu slikara i zbog toga nemilosrdno sebičan, oblikuje likovnim sredstvima samosvojan svet sumnji.
Svestan svoje izolovanosti, ali i odgovornosti, oslonjen na neizvesnu i krhku profesiju umetnika, pojačava tu svest do samoodricanja, nadvladava neizvesnost postojanja i konačno se potvrđuje u delu kao čovek i stvaralac.
Stvaralaštvo Jugoslava Juge Radojičića
U Juginoj umetnosti se izdvajaju tri zaokružena perioda: beogradski (1957 – 1962), modrički (1962 – 1963) i kruševački (1964 – 1983).
Istrajnost lutanja za lepotom povezuje sve razvojne faze dok se stilsko jedinstvo stvaralačkog postupka ogleda u doslednom preobražavanju likovne sintakse, koja u jednom trenutku preferira upotrebu linije za razlaganje stvari i misli u sastavne delove, u drugom boju kao strukturalno i ekspresivno sredstvo, a u trećem potencira postepenu zamenu pikturalnog elementa plastičnim.
U tom hodu od linije do volumena, Jugoslav Radojičić žudi za inovacijama, ali uvek na temeljima vlastitosti, opredeljuje se za crtež, grafiku, slikarstvo ili vajarstvo i vernom vizuelizacijom dubinskih poriva ostvaruje svoje snove i svoju ljubav.
Povratak u rodno selo Modricu i prelazak u Kruševac nisu prekinuli Juginu grafičku delatnost. Naizmenično radi grafičke listove uravnotežene kompozicije u kojima osnovni motiv (Koreni) dominira središnjim delom kao razuđeni oblik simboličnog značenja ili doživljaj biljnog sveta (Suncokreti) gradi nemirnim ritmom naglih smena debljih i tanjih linija. Zato njegove grafičke predstave izazivaju slike unutrašnjih procesa i u sledu naznačenih ritmova i pokreta naziru se napetost, zamah, osećaj težine i kretanja. Prožimanjem i sažimanjem oblika Jugoslav osvetljava svoju unutrašnjost, dodiruje supstancijalnost grafičkog iskaza. Šetajući u raznim pravcima želi da svoj stvaralački nemir prenese u stilizovane forme istaknute konture (Pogreb) kada u geometrijske odnose većih ili manjih površina, kroz alternacije ili kontrasta, inkorporira biomorfne oblike (Sećanje) i tako pojačava ekspresivnost slikanog sadržaja. Relativno kasno počinje da eksperimentiše, dugo veran crno – belom grafičkom kazivanju bojom da bi različito kolorisanim pozadinama obogatio ideju crno – belog, oživeo površine i postigao toplu atmosferu.
Biografija umetnika
Jugoslav Radojičić rođen je 2. jula 1939. u Modrici kod Kruševca.
Akademiju za likovne umetnosti u Beogradu završio je u klasi Đorđa Andrejevića Kuna, 1962.
Član je ULUS-a od 1963. Umro 10. oktobra 1983. u Beogradu.
Za oko dvadeset pet godina grupnog izlaganja, učestvovao je na značajnijim jugoslovenskim izložbama poput:
– Bijenala mladih u Rijeci 1969. i 1971.;
– Izložbi jugoslovenskog portreta u Tuzli 1965.;
– Na Likovnim susretima u Subotici 1969. I 1971.,
– NOB u likovnim delima umetnika Jugoslavije u Beogradu 1966. I 1971.;
– Mir, humanost in prijateljstvo med narodi u Slovenj Gradecu 1965. i 1967.;
– Na izložbi crteža Svet u kome živimo u Beogradu 1972.;
– Na Oktobarskom salonu u Beogradu 1965.;
– Na izložbama u organizaciji ULUS-a (Prolećna, Jesenja, Crtež i sitna plastika i dr.)
Samostalno izlagao:
1963-Kruševac
1964-Banja Luka
1970-Zrenjanin
1971-Kruševac
1972-Kruševac
1975-Kruševac
1977-Beograd
1978-Beograd
1979-Kruševac
1980-Kruševac
1981-Kruševac
1982-Kruševac
1983-Kruševac
1985-Kruševac, posthumno
Sa Društvom likovnih umetnika Zapadnog Pomoravlja, odnosno Grupom članova ULUS-a iz Kruševca izlaže u preko pedeset gradova ondašnje Jugoslavije i to: Beograd, Zagreb, Čačak, Kraljevo, Kragujevac, Valjevo, Labin, Rovinj, Pula, Rijeka, Titovo Užice, Subotica, Smederevo, Niš, Titograd, Skoplje, Kavadarci, Titov Veles, Novi Pazar, Travnik, Maribor, Kumanovo, Novi Beograd, Žalec, Varaždin, Gornji Milanovac, Guča, Lučani, Ilok, Brus, Aleksandrovac, Bor, Zaječar,…
U Kruševcu redovno izlaže od 1962. do 1983. godine.
Višegodišnji je učesnik likovnih kolonija (Ečka, Šiševac, Prohor Pčinjski, Dvorane – Petinska vodenica, Mataruška Banja…)
Slikao po fabrikama, učesnik mnogih akcija „Selu u pohode“. U inostranstvu Pistoja, Montekatini (Italija) 1966. i 1967. i na Bijenalu mladih u Kairu (Egipat) 1969.
Značajnije nagrade:
– II nagrada na konkursu likovnih umetnika u Kruševcu 1971.;
– II nagrada na godišnjoj izložbi Društva likovnih umetnika zapadnog pomoravlja 1975. i 1976.;
– Godišnja nagrada SIZ-a kulture grada Kruševca 1975.;
– III nagrada na Oktobarskoj izložbi 1980.
Bio je profesor na pedagoškoj akademiji u Kruševcu sve do smrti 1983.
Značajniji stvaralački opus Jugoslava Radojičića nalazi se u vlasništvu Nenada Radojičića iz Kruševca.
Veliki broj njegovih radova čuva se u umetničkim galerijima u Beogradu, Kruševcu i Nišu.
Jugoslav Juga Radojičić preminuo je 1983. godine u Beogradu.
Korišćena literatura: Lazar Stojnović, Na razmeđi osećajnosti i duhovnosti, Memorijalna izložba povodom deset godina od smrti umetnika, Kruševac, Umetnička galerija, maj 1994.
