Šta ne zaboraviti pre nego što krenete na proslavu

Božićne proslave i žurke širom Kruševca privlače mlade da u duhu praznika provedu veče uz muziku, ples i druženje sa prijateljima. I dok su praznici prilika za veselje, važno je ne zaboraviti na osnovne stvari koje vam mogu olakšati i učiniti bezbednijim izlazak

Pre nego što krenete na žurku, proverite da li imate sa sobom novac i lična dokumenta, ključeve od stana ili automobila, mobilni telefon i eventualno sredstva za hitne situacije. Mali predmeti poput žvakaćih guma, flašice vode ili lekova koje redovno koristite, takođe mogu biti od pomoći tokom večeri.

Takođe, planiranje prevoza je ključno, bilo da se oslanjate na javni prevoz, taksi ili dogovor sa prijateljima oko vožnje, unapred osigurajte siguran povratak kući. Na taj način proslava ostaje zabavna i bez stresa.

Uz dobru pripremu, Božićne žurke postaju pravo praznično iskustvo, prilika da se uživa u muzici, druženju i veselim trenucima sa prijateljima, bez nepotrebnih briga.