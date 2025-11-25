SSSS: Potrebno rešenje za radnike čija primanja nisu rasla uprkos povećanju minimalne zarade

Savez samostalnih sindikata Srbije je trenutno je u pregovorima sa Vladom kako bi se rešio problem plata radnicima čija primanja nisu porasla nakon povećanja minimalne zarade, odnosno u nekim slučajevima su se i izjednačila

U Srbiji su u aprilu počeli pregovori sindikata, Vlade Republike Srbije i poslodavaca o povećanju minimalne zarade i vanrednom povećanju minimalne cene rada koja se primenjuje od oktobra, a od januara 2026. godine uslediće povećanje za još 10 odsto, do vrednosti od oko 550 evra, rekao je za RTK predsednik Veća saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševac i okolne opštine, Saša Nešić.

– Poslodavci često negoduju kada dođe do povećanja zarada, ali je država ovog puta izašla u susret tako što je podigla neoporezivi deo plate sa 28.000 na 34.000 dinara. Time je olakšano poslovanje, jer će deo troškova koje bi poslodavci imali preuzeti država, kao što to čini svake godine.

Nešić dodaje da Srbija više nije zemlja jeftine radne snage: