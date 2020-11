SSP u odgovoru na odgovor naprednjaka: „Jastrebac – privatno izletište za par porodica“

– Koliko smo u pravu da uništavaju naše ekološko blago planinu Jastrebac i da gradska uprava planira da dozvoli novo gradilište višespratnica u samom centru Jastrepca, pokazuje i reakcija Srpske napredne stranke – navodi se u saopštenju kruševačkog odbora SSP-a, povodom poslednje konferencije GO SNS-a. U saopštenju se tvrdi da aktuelna vlast pretvara Jastrebac u “privatno izletište za par porodica” i da se “sečom drveća čiste kompletne katastarske parcele, kao da se bolesti i zaraze drveća dešavaju samo na određenim katastarskim parcelama ili po određenim “divljim” moto-kros stazama za kvadove”.

– Pokušavajući da građane Kruševca predstavi kao zaboravne i dementne, SNS Kruševac još jednom pokušava da odgovornost prebaci na „one ranije“ dok su baš isti ti od ranije danas članovi Srpske napredne stranke. Neće im proći, niti im prolazi – stoji u saopštenju kruševačkog SSP-a.

Članovi Stranke slobode i pravde zahvalili su Predragu Vukićeviću što je napravio izložbu “Jastrebac nekad i sad”, ali traže od njega da “postavi i slike onih koji su vršili vlast u periodu koje je označio kao nekad, a da postavi slike funkcionera SNS koji su vlasnici objekata koji se nalaze na Jastrepcu, a označene se kao sad”. Takođe, od naprednjaka traži i daimenom i prezimenom kažu ko je iz Stranke slobode i pravde u Kruševcu bio na vlasti pre 2012. godine i „uništio grad“ i “ko je sve bogatiji i bogatiji”.

Pohvalili su i obećanje da će uskoro uraditi saobraćajnicu do Jastrepca, ali, kako kažu, građani Kruševca i ljubitelji prirode su u strahu, da se to ne odnosi na saobraćajnicu za kvadove.

– Saobraćajnica do Jastrepca se radi bukvalno od trenutka kada je hektare zemljišta u Lomnici kupio i na istim napravio hacijendu, ko gospodo naprednjaci? Ko je otimao parcele i njive, kupio sve parcele preko puta lomničkog groblja, isto sazidao i obećavao zaposlenja u Vodovodu Kruševac? Dajte građanima Kruševca ime i prezime bogatih koji mogu sebi da priušte kupovinu trećine nekog sela? Zašto ste drastično promenili tok Lomničke reke baš sada kada voda ulazi u bitno dvorište, a to niste uradili godinama unazad kada se to isto dešavalo meštanima? – pitaju u SSP-u.

Pitanja za naprednjake u Stranci slobode i pravde imaju još: “U čijem su vlasništvu objekti na Jastrepcu? Čiji je danas vila Trajal koja je bila vlasništvo radnika Trajala? Čija je vila Merima koja je bila vlasništvo radnika Merime? Čiji je hotel Šator i ko ga je kupio? Ko je postao vlasnik odmarališta DIP Savremenog Doma i Komercijane banke? Ko koristi smeštaj i kuhinju Trajal hotela bez ikakve naknade? Čije društvo dolazi na „afterparti“ i baškari se po vilama kao po svojoj kući?”

– Od svega ovoga što radite, građani Kruševca će dobiti privatno izletište u vlasništvu par porodica, uništenu planinu, reku i šumu. Građani će vas kazniti zbog svega toga, a mi ćemo vratiti imovinu građanima Kruševca, od prvog do poslednjeg kamena. Naravno, vi ćete odgovarati za sve što ste učinili – poručuje SSP, koji se u saopštenju obraća i JP “Srbijašume” i Šumskom gazdinstvu “Rasina”, pitanjem zašto dozvoljavaju “nemilosrdnu seču drveća na određenim lokacijama, koje se čiste i pripremaju za urbanizaciju Jastrepca”, te zašto kao jedini čuvari našeg ekološkog izletišta, dodeljuju parcele na korišćenje pravnim i fizičkim licima.

U SSP-u upozoravaju da se Planom generalne regulacije “Izletište Jastrebac” narušava očuvanje ekosistema i biodiverziteta u Gazdinskoj jedinici “Lomnička reka”, planiranom izgradnjom stambeno poslovnih objekata, jer ne postoji komunalna infrastruktura.

– Pozivamo odgovorne u JP ”Srbijašume” i Šumsko gazdinstvo “Rasina”, kao i Gradonačelnicu i Načelnika gradske uprave, da preispitaju zakonske okvire i dobijene uslove javnih preduzeća za urbanizaciju izletišta Jastrebac i da u saradnji sa obrađivačem “Izmene Plana generalne regulacije izletišta Jastrebac”, zabrane urbanizaciju i izgradnju stambeno poslovnih i uslužnih objekata, kao i kampa na izletištu Jastrebac i tako sačuvamo jedinu ekološku oazu našu planinu Jastrebac – apeluju iz SSP-a.

Ova stranka i dalje smatra da treba da se uradi Generalni plan za podjastrebačka naselja Buci i Lomnica, gde bi bili smeštajni kapaciteti koji bi pokrenuli seoski turizam.

N.B.

