SSP povodom početka školske godine

Gradski odbor Stranke slobode i pravde u Kruševcu povodom početka školske godine poželeo je srećan polazak u školu svim đacima prvacima, kao i njihovim roditeljima, a svim ostalim učenicima nastavak školovanja i obrazovanja uz poruku da ono što im nikada niko ne može oduzeti u životu jesu znanje, obrazovanje i vaspitanje

U saopštenju poslatom našoj redakciji dalje se kaže:

Danas je i dan kada želimo da podsetimo da je obezbeđivanje besplatnih udžbenika za sve đake osnovnih i srednjih škola u Kruševcu i dalje jedan od najvažnijih ciljeva Stranke slobode i pravde od kojeg nikada nećemo odustati, bez obzira što je trenutna vlast u Kruševcu prošle godine glasala protiv ovog predloga i obećavamo da će sa padom ovog režima, grad Kruševac iz budžeta za sve đake obezbediti udžbenike.

Takođe, zahvaljujemo se svim prosvetnim radnicima koji neguju i čuvaju dostojanstvo prosvete i pored obrazovanja, prenose deci kroz ovaj urušen sistem, prave životne vrednosti i ideale za koje se vredi boriti i za koje ćemo se zajedno izboriti, kaže se u saopštenju Gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Kruševcu