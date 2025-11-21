SSP: Pobeda časti uprkos vlasti

Sve što smo proteklih godina radili, kako na ulicama Kruševca, tako i u Skupštini grada danas konačno daje rezultate.

Gradska Skupština i aktuelna vlast, pod pritiskom opozicije, građana Kruševca i javnosti, usvojila odluku o dodeljivanju statusa “Roditelj negovatelj” za roditelje dece sa smetnjama u razvoju. Takođe, izborili smo, nakon mnogo truda i za povećanje plata ličnim pratiocima.

Da nije bilo upornosti, istrajnosti, doslednosti u ovoj borbi i neprekidnom pritisku, ne bi bilo ni vaučera od 10.000 dinara za sve osnovce, što je mera koja je bila saniranje štete koju je režim napravio odbijanjem predloga opozicije o dodeljivanju besplatnih udžbenika. Nažalost, fond za lečenje bolesne dece grada Kruševca je takođe odbijen od strane vlasti Srpske napredne stranke ali je danas i to tema, kao i besplatni udžbenici ili današnji veliki rezultat za ceo Kruševac, a posebno za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje

Ovo nije samo pobeda opozicije, ovo je pobeda građana Kruševca i uključivanja javnosti, pojedinaca, udruženja i nezavisnih medija u političke tokove i konkretan doprinos vršenja pritiska na vlast koja, evo, upravo daje rezultate.

Pobeda upornosti, rada i jasne vizije kako bi grad Kruševac trebalo da izgleda i kako će izgledati kad Stranka slobode i pravde bude imala mehanizme i poluge vlasti kako bismo uradili još više za sve građane Kruševca, posebno dece.

Ovo je dokaz da promena nije teorija , promena je pobeda koja se već dešava ako se ima jasna vizija i plan.

Na posletku, obraćamo se roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom: Vi niste samo superheroji za vašu decu, vi ste i naši superhoriji i drago nam je da smo uspeli da vam bar malo pomognemo, stoji u saopštenju kruševačkog odbora Stranke slobode i pravde.