SRPSKA LIGA: Treća pobeda Trajala i treći poraz Meševa

U 5. kolu Srpske lige Istok „gumari“ osvojili bodove u gostima za skok na drugu poziciju na tabeli

Kao pretendentu na najviši plasman i povratak u Prvu ligu Srbije Trajalu su neophodne dobre igre i pobede ne samo na svom, već i na gostujućim terenima. Taj deo plana realizovan je u petom kolu, u kome su „gumari“ bili uspešni na gostovanju u Vranju i, golovima Milisavljevića i Terzića, pobedili ekipu Vranja sa 2:1. Bila je to treća pobeda Trajala ove sezone, uz dva remija, što je u ovom trenutku dovoljno za drugo mesto na tabeli sa 11 bodova.

Meševo je imalo teško gostovanje u Popovculideru na tabeli, odličnoj ekipi Budućnosti. Pružilo je dobru partiju, pre svega u defanzivi, ali je ipak na kraju ostavilo bodove na gostujućem terenu posle minimalnog poraza sa 1:0. Upravo je Budućnost potvrdila da je ove sezone jedna od ekipa sa najvišim ambicijama i trenutno je vodeća na tabeli sa 13 bodova. Što se Meševa tiče, ono je posle pet odigranih kola dvanaesto, i dalje bez pobede, sa svamo dva remija i isto toliko bodova.

Prvenstvo Srpske lige Istok nastavlja se narednog septembarskog vikenda. Trajal dočekuje ekipu GFK Jagodine, do će Meševo dečekati Vlasinu iz Vlasotinca. „Gumari“ bi mogfli do četvrte, a Meševo mora do prve pobede. Ali, o tome u subotu…

S.M.