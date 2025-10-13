Srpska liga Istok: Porazi Jedinstva i Trstenika

Postavljeno: 13.10.2025

Odigrane su utakmice 9. kola Srpske lige Istok. Jedinstvo 1936 je izgubilo na gostujućem terenu od Morave 1918 u Ćuprijii sa 2:1 (1:0), dok je Trstenik PPT na svom stadionu pored Morave poražen od Sinđelića iz Niša rezultatom 0:2 (0:2)

Posle 9 odigranih kola, Jedinstvo 1936 sa 15 osvojenih bodova se nalazi na 4. mestu na tabeli, dok je Trstenik PPT na pretposlednjem, 15. mestu sa samo 5 bodova

U narednom, 10. kolu, Jedinstvo 1936 će u komšijskom derbiju dočekati Trstenik PPT, a taj susret je na programu u subotu, 18. oktobra od 15 časova.

I. M.

