Srpska liga Istok: Poraz Jedinstva, Trstenik do boda na gostovanju Rudaru

Odigrane su utakmice poslednjeg kola u jesenjem delu prvenstva Srpske lige Istok

Kruševački srpskoligaš je neočekivano pretrpeo poraz na gostovanju kod poslednjeplasirane ekipe, paraćinskog Jedinstva rezultatom 3:1 (2:1).

Trsteničani su odigrali nerešeno 1:1 (0:0) u Aleksinačkim Rudnicima protiv Rudara 2015.

Jedinstvo 1936 je jesenji deo završilo na 5. mestu sa osvojenih 25 bodova, dok je Trstenik PPT na 14. mestu sa 10 bodova.

Prolećni deo prvenstva se nastavlja 7. marta 2026. godine kada će Jedinstvo 1936 gostovati Dunavu u Prahovu, dok Trstenik PPT gostuje Slogi u Leskovcu.

I. M.