Srpska liga Istok: Jedinstvo i Trstenik obradovali svoje navijače

Uspešni su bili srpskoligaši sa teritorije Rasinskog okruga u 14. kolu Srpske lige Istok

Jedinstvo 1936 je u derbiju kola na svom terenu pobedilo Radnički iz Pirota 3:2(2:0). Strelci za Kruševljane su bili: Dajlan Baždarević u 9. i 53 minutu i Mitar Radivojević u 37. minutu. Za Piroćance dvostruki strelac je bio Vukan Đorđević u 57. i 85.minutu.

Trstenik PPT je na stadionu pored Morave savladao Rembas iz Resavice sa 3:0 (1:0) i tako obradovao svoje navijače. Golove za Trsteničane su postigli: Dragan Mirković u 12. minutu, Milan Filipović u 49. minutu i Branko Milosavljević u 84. minutu.

Jedinstvo 1936 je na 4. mestu sa 25 osvojenih bodova, dok je Trstenik PPT na 14. mestu sa 9 bodova.

U poslednjem 15. kolu jesenjeg dela prvenstva koje se igra 22/23. novembra, Jedinstvo 1936 se sastaje sa Jedinstvom u Paraćinu, dok Trstenik PPT gostuje Rudaru 2016 u Aleksinačkim Rudnicima.

I. M.