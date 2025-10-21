„Srpska drama“ odigrana na sceni trsteničkog Doma kulture

Postavljeno: 21.10.2025

U okviru oktobarskih svečanosti, na velikoj sceni Doma kulture u Trsteniku izvedena je poklon predstava trsteničkog pozorišta „Srpska drama“. Po tekstu Siniše Kovačevića režiju potpisuje Miloš Milošević Šika

Aktuelizovana verzija najpoznatijeg dramskog dela Siniše Kovačevića „Srpska drama“ u Miloševićevoj režiji dobija novu konotaciju i novu dramsku ekspoziciju u izvođenju trsteničkog pozorišta.

Kada sam po prvi put čuo tekst Siniše Kovačevića bio sam opčinjen pričom o drugom svetu, o svetu iza nas. Poželeo sam da jednog dana režiram tu predstavu. Premijeru smo imali 24. februara 2022. godine. Posle 12 festivala i preko 50 nagrada, po treći put smo u Trsteniku na ovoj velikoj sceni povodom 81 godine od oslobođenja Trstenika – naveo je reditelj Milošević.

„Srpska drama“ trsteničkog pozorišta za četiri godine za četiri godine doživela je 31 izvođenje, 9 festivala i 45 najvećih nagrada u Srbiji i regionu.

O. M.
Foto: Screenshot YouTube TV plus Kruševac

