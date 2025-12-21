Srbija treća na svetu najsrećnijih zemalja za život za mlade do 30 godina

Postavljeno: 21.12.2025

Srbija se našla na visokom trećem mestu svetske liste zemalja u kojima su mladi do 30 godina najsrećniji za život, objavljeno je na nalogu Spectator Index na društvenoj mreži X

Ispred Srbije nalaze se samo Litvanija, koja je zauzela prvo mesto, i Izrael na drugoj poziciji. Ovaj rezultat svrstava Srbiju među najpoželjnije zemlje za život mladih ljudi na globalnom nivou.

Među prvih deset zemalja na listi našli su se još Island, Danska, Luksemburg, Finska, Rumunija, Holandija i Češka, što dodatno potvrđuje značaj i relevantnost ovog rangiranja.

Lista je formirana na osnovu podataka Galupa iz Svetskog izveštaja o sreći, koji se zasniva na anketi u kojoj ispitanici procenjuju kvalitet svog života u celini, dajući ocenu od 0 do 10. Dobijeni rezultati predstavljaju zbir subjektivnih procena zadovoljstva životom i koriste se kao jedan od najrelevantnijih pokazatelja opšteg blagostanja stanovništva, posebno mlađe populacije.

