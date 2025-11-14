Spremnost za zimsku sezonu glavna tema sednice Štaba za vanredne situacije

Održana je treća redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije, kojoj je predsedavala zamenica gradonačelnika i komandanta Štaba, Snežana Radojković

„Kao i svake godine, pred predstojeću zimsku sezonu, Grad Kruševac i Štab za vanredne situacije proveravaju spremnost svih preduzeća i ustanova. Sačinjeni su svi dokumenti i programi zimskih službi i izvršene smotre mehanizacije u preduzećima „Kruševacput“ i JKP „Kruševac“. Mi smo na terenu videli da su preduzeća spremna, ona koja su aktivno uključena u oblast zimske službe, ali i ostala preduzeća i ustanove koja imaju učešće u mogućim vanrednim situacijama u toku zimske sezone, tako da Grad Kruševac, zajedno sa svim svojim javnim preduzećima i ustanovama ulazi spreman u zimu“, rekla je zamenica Radojković.

Na dnevnom redu, našle su se tačke:

Razmatranje stanja spremnosti izvođača radova na održavanju putne infrastrukture i drugih javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za predstojeći zimski period 2025/26 godine, Razmatranje stanja spremnosti za predstojeću zimsku sezonu javnih preduzeća, privrednih društava i drugih subjekata: ustanova i službi koji obavljaju delatnost od posebnog interesa za građane grada Kruševca, Informacija o šteti na privatnim i državnim šumama u 2025.godini koja je zadesila teritoriju grada Kruševca

Doneti su sledeći zaključci:

Utvrđeno je stanje spremnosti za predstojeći zimski period 2025/2026 godine zimske službe izvođača radova na održavanju javnih puteva na teritoriji grada Kruševca, Preduzeća „Kruševacputa“ AD Kruševac, i izvođača radova na održavanju javnih površina i javne higijene u zimskom periodu, koji su poslovi povereni JKP „Kruševac“ Kruševac, sve na osnovu: Plana rada zimske službe za održavanje javnih puteva na teritoriji grada Kruševca za period 01.11.2025. godine – 01.04.2026. godine, predloženog od strane upravljača puta, „Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje“ Kruševac, i usvojenog od strane Gradskog veća grada Kruševca rešenjem III Br. 344-1021/2025 od 08.10.2025. godine, Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca u zimskom periodu, predloženog od strane JKP „Kruševac“ Kruševac i usvojenog od strane Gradskog veća grada Kruševca rešenjem III Br. 023-116/2025 od 31.10.2025. godine i zapisnika komunalnog inspektora za saobraćaj i puteve Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kruševca sa održanih smotri spremnosti subjekata: JKP „Kruševac“ Kruševac i „Kruševacputa“ AD Kruševac;

Usvojen je izveštaj Centra za socijalni rad Kruševac o mogućnosti pružanja pomoći socijalno-ugroženom stanovništvu u zimskom periodu;

Usvojen je izveštaj Crvenog krsta Kruševac u pogledu humanitarnog rada i mogućnost pružanja pomoći ugroženom stanovništvu u zimskom periodu;

Usvojen je izveštaj JKP “Gradska toplana“ Kruševac u pogledu spremnosti za grejnu sezonu 2025/2026;

Usvojeni su izveštaji JKP “Vodovod-Kruševac“ Kruševac o: stanju u javnim komunalnim sistemima za vodosnabdevanje i mesnim vodovodima i spremnosti Grada Kruševca u slučaju poremećaja u vodosnabdevanju;

održavanju sistema vodosnabdevanja i spremnosti ljudstva, mehanizacije i raspoloživosti kapaciteta u predstojećem zimskom periodu;

Usvojen je izveštaj Službe za poslove mesnih zajednica Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave grada Kruševca o spremnosti i pripremama za predstojeći zimski period;

Usvojen je izveštaj PU „Nata Veljković“ Kruševac o spremnosti ustanove za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada i preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom korisnika, obezbeđivanja smeštajnih kapaciteta i obroka u predstojećem zimskom periodu;

Prihvaćen je izveštaj o stanju i spremnosti voznog parka i reda vožnje „Jugoprevoza“ AD Kruševac za predstojeći zimski period;

Prihvaćen je izveštaj o stanju i spremnosti materijalno tehničkih sredstava i ljudstva „Elektrodistribucije“ AD Beograd, Ogranak Kruševac za predstojeći zimski period;

Prihvaćen je izveštaj zdravstvenih ustanova: Opšte bolnice Kruševac i Doma zdravlja Kruševac o spremnosti za pružanje zdravstvenih usluga i smeštajnim i tehničkim kapacitetima u predstojećem zimskom periodu;

Naloženo je Službi za poslove mesnih zajednica Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave grada Kruševca da u predstojećem zimskom periodu neposredno sarađuje sa svim nadležnim službama u gradu i da sekretari MZ uz pomoć: Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i Doma zdravlja nastave sa ažuriranjem spiskova potencionalnih ugroženih, posebno staračkih samačkih domaćinstva, i iste dostave svim nadležnim službama;

Nalaženo je službama iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na gradskom nivou da nastave sa ažuriranjem spiskova beskućnika i preduzmu sve preventivne mere oko njihovog privremenog zbrinjavanja, posebno tokom ledenih dana;

Nalaženo je javnim službama koje imaju dežurne ekipe za hitne intervencije da raspored dežurstva sa kontakt telefonima dežurnih službi dostave u pisanom obliku sa jasnom procedurom javljanja i da međusobno kontaktiraju usled vanrednog događaja. Izveštaje o vanrednom događaju dostavljati u pisanom i elektronskom obliku nadležnim službama.

Prihvaćena je informacija o šteti na privatnim i državnim šumama u 2025. godini koja je zadesila teritoriju grada Kruševca.

Nakon redovne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije, održana je i obuka za upravljanje sistemima daljinske veze, namenjena članovima Štaba, kao i poverenicima sa zamenicima poverenika Civilne zaštite.

Mi smo doneli tehnologiju radio veza kako bi kolege mogle praktično videti kako sve to funkcioniše i izgleda. Sama lokalna samouprava je već prepoznala važnost ovakvih obuka i imam zadovoljstvo što smo mi izabrani da predstavljamo i radimo na daljoj obuci. Tokom vanrednih situacija značaj ovakvih veza je veoma veliki. Zakon i nalaže da lokalna samouprava mora imati način komunikacije u takvim situacijama, pogotovo u zimskim periodima sa velikim snežnim padavinama, što znatno utiče na gubitak i ometanje veze, koja je od presudnog značaja za reagovanje, izjavio je Jovan Kladarić, menadžer kompanije Tele Group Ltd. – Motorola Solutions.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac