Sportski savezi Rasinskog okruga potpisali dogovor o saradnji

Četiri teritorijalna sportska saveza Rasinskog okruga postigla su dogovor o uzajamnoj saradnji, kako bi zajedničkim snagama unapredili sport svog grada odnosno opština

Ugovor su u Aleksandrovcu potpisali Savez sportova opštine Aleksandrovac (predsednik Vladica Pribanović), Opštinski sportski savez Ćićevac (sekretar Saša Mitić), Sportski savez Trstenik (predsednik Vladimir Savić) i Sportski savez grada Kruševac (predsednik Saša Stojanović), a sve uz podršku Sportskog saveza Srbije kao krovne institucije.

Ovim ugovorom pomenuti sportski savezi će efikasnije razmenjivati iskustva, stručni kadar i tehničke resurse. Takođe, zajednički će organizovati sportske događaje i manifestacije, dodatno promovisati zdrave stilove života, ali i pisati projekte ka lokalnim samoupravama i drugim institucijama.

Sama inicijativa potekla je iz Sportskog saveza grada Kruševca, uobličena je zajedničkim dogovorom četiri saveza sa teritorije Rasinskog okruga,a potpisana je na neodređeni vremenski period. Već na sastanku prilikom potpisivanju ugovora poveo se razgovor o prvim koracima kao što su edukacija sportskih stručnjaka, pisanje projekta i unapređenje uslova za bavljenje sportom.

I. M.